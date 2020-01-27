不滿港府蓋武漢肺炎隔離所　住戶堵路、丟汽油彈縱火

▲港警曝光遭縱火的住宅。（圖／翻攝臉書：香港警察）



記者曾俊豪／綜合報導

因應武漢肺炎患者不斷增加，香港政府宣布將徵用粉嶺暉明邨作為臨時隔離住所，或是在必要時讓醫護人員入住。此舉造成當地住戶不滿，數百人在26日當天，用雜物堵住出入的迴轉道路，入夜後，又傳出有示威者丟汽油彈。

香港警察Hong Kong Police臉書專頁26日晚間以「粉嶺暉明邨樓宇內被暴徒縱火毁壞的情況」為題發文，並曝光事發現場照片。照片中可以看到，現場泰暉樓管理處以及電梯都遭到汽油彈縱火，內部已是焦黑一片。

《香港01》報導，數百名粉嶺街住戶，因不滿政府將暉明邨改為隔離用途，先用雜物在暉明邨車路的迴轉道堵路，入夜後又向泰暉樓電梯機和管理處投擲汽油彈縱火。當地住戶表示，暉明邨附近有多間中小學，居民擔心會受感染，部份人情緒激動。

面對隔離所爭議，港府26日晚間透過網路澄清，表示網傳「粉嶺暉明邨已經變成隔離營」屬不實傳言，並表示，為了抗疫，衞生署有需要物色足夠地方，隔離沒有染病的密切接觸者並讓醫護人員暫住，「署方會將未入伙的暉明邨改裝，以備不時之需，但目前沒有計劃使用。」

香港衛生防護中心27日宣佈，香港再確診一例輸入型新型冠狀病毒感染病例，累計病例增至8例。截至1月26日24時，大陸國家衛生健康委收到30個省（區、市）累計報告確診病例2744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，累計治癒出院51例。現有疑似病例5794例。

▲港警曝光遭縱火的住宅。（圖／翻攝臉書：香港警察）