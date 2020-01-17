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「辣個自由的男人」失業下一步　黃國昌曝：開律師事務所

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▲▼黃國昌開直播談自己的下一步。（圖／翻攝自黃國昌Youtube頻道）

▲黃國昌開直播談自己的下一步。（圖／翻攝自黃國昌Youtube頻道，下同）

政治中心／綜合報導

時代力量立委黃國昌此次大選列在時力不分區名單中第4位，但卻未能進入國會。他16日晚上在《國昌直播》中談了自己的下一步，他透露自己會開律師事務所，直播節目也會轉型，希望可以像是美國調查報導的節目《60分鐘》，另外也會利用官方後援會做一些實體活動，但沒有要回學界。

黃國昌在節目一開始先感謝大家對他還有時代力量的支持，他也提到這一兩天包括台灣民眾黨等黨派有提到時代力量的部分，他個人認為這就交給對方，他只希望把心思放在比較重要的事情，對於政治上的口水或紛紛擾擾，不做任何回應。

黃國昌提到自己的臉書粉絲專頁，他說不會用來做廣告或商品的置入，他剛開始成立就是為了公共性，接下來也會繼續維持資訊傳遞，像是台灣的公共政策、民主深化、媒體識讀等。他也笑說自己在2月1日後就真的成為「辣個自由的男人」。而談到自己的下一步，他先提到自己因為要離開立法院，若《國昌報告》停了有點可惜，只是也不能像以前的型態去運作，所以他個人希望把《國昌報告》轉型，把節目升級。

▲▼黃國昌開直播談自己的下一步。（圖／翻攝自黃國昌Youtube頻道）

黃國昌接著表示，因為自己的專業就是法律，所以打算開律師事務所接案，但他並沒有要用律師事務所大富大貴，在能養家之餘，期望有盈餘可以讓他做他覺得有意義的事情。另一方面，他也說這次選舉全國巡迴過程中，有很多志工讓他非常感動，半毛未取卻願意和他一起努力。他也思考，要利用官方後援會做一些實體的活動。

黃國昌說明，因為這個經驗，他認為，如果未來台灣要改變政治、能有更好的希望，這些有理想、優秀又充滿熱情的人有進一步組織起來的可能性，目標是能多幫助有志於公共事務的年輕人，讓他們更了解政治工作內容，甚至有志於2022地方選舉的人，只要價值、理念相符，他也會盡他所能去協助。

不過，黃國昌也說自己不會回到學界。他表示，對於中研院他有一份感情，對他來說，中研院是一個很棒、專心做研究的地方，但既然離開就不會再回去，也不會把中研院當成他休息沉澱的所在。

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