談台灣科技人才培育　張善政：從小學就開始接觸coding

▲韓國瑜與張善政參訪宏達電,王雪紅與陳文琦夫妻親自接待。(圖/記者李毓康攝)

記者王曉敏/新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今(27)日上午偕同副總統候選人張善政,前往宏達電(HTC)參訪,並與宏達電員工進行《青年國是論談》回答由宏達電員工提出的問題。被問及對台灣未來科技人才培育問題提時,張善政表示,在教育政策規劃中計畫擬從國中、高中階段開始教AI,並從小學就開始接觸coding。

宏達電員工提問道,台灣科技發展的路一直都是非常卓越並具前瞻性的,無論是在手機或是VR上,這意味著台灣具有許多優秀有潛質的人才,「不知道韓市長跟張院長在有關於科技人才培育方面,有什麼樣的計畫與想法?」

張善政表示,他先前就曾經拜訪過宏達電董事長王雪紅及董事陳文琦夫妻,「之後我們在政策內加了一條:『台灣半導體產業再提升』。」張善政指出,這其中包括擴大學校相關科技的規模,及讓學生在學期間與業界便有深度的結合,「比如學生可以來業界實習等等。」

此外,也不僅有半導體產業,還有電腦等領域,「我們在整個教育政策裡面,就特別鼓勵『跨領域應用』,從我們的製造、醫療、農業及智慧交通等等6大領域,都在『跨領域應用』強調的目標內。」張善政表示,過去半導體與電腦科學單打獨鬥的時代已經過去了,現在台灣有VR、AR、AI、5G及區塊鍊等新技術,「是上天給我們的轉捩點,如果我們不能夠掌握這個機會,我們執政人『天打雷劈』。」

張善政指出,從小學開始接觸coding,並從國中、高中階段開始建立AI的觀念,大學學習跨領域應用。「賈伯斯講過一句話,小學時代教coding『because it teach you how to think』,教你如何思考,這是一個關鍵。」



