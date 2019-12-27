「非常震撼！」韓國瑜觀看蒙娜麗莎VR虛擬實境　張善政誇宏達電是台灣驕傲

▲韓國瑜與張善政參訪宏達電，體驗VR虛擬實境內容《蒙娜麗莎–越界視野》。（圖／記者李毓康攝）

記者王曉敏／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今（27）日上午偕同副總統候選人張善政，前往宏達電（HTC）參訪，董事長王雪紅及董事陳文琦夫妻也親自接待。韓國瑜與張善政一同體驗了宏達電與法國羅浮宮攜手合作的《蒙娜麗莎–越界視野》，直呼「震撼人心」。

韓國瑜今偕同張善政前往宏達電參訪，並實際體驗《蒙娜麗莎–越界視野》與席科特手術的兩大VR虛擬實境內容。觀看長達7分鐘的《蒙娜麗莎–越界視野》後，張善政表示，看到了蒙娜麗莎從畫中出來與他們對話，及當年達文西發明的飛行器後，讓他想到前陣子韓國瑜提出與故宮展品相關的提議，「開拓了我們以後在我們博物館利用數位科技更大的想像空間」。

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韓國瑜則表示，《蒙娜麗莎–越界視野》相當震撼，「沒想到VR能與藝術品、古董結合成這樣，真的是震撼人心，而且一幅名畫背後竟然能有這麼多故事，透過這VR的呈現，能讓所有參觀者進一步的了解這畫的背後，還有藝術家原創的過程及蒙娜麗莎成長的故事。」

《蒙娜麗莎–越界視野》是由羅浮宮與宏達電合作製作，張善政表示，一方面對宏達電能與羅浮宮一同開發計畫感到驕傲，另一方面也期待明年以後故宮等國內主要博物館也能與宏達電做類似的計畫，揚名世界。