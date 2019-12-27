韓國瑜霸氣喊：當選後絕對不貪污！人才培育計畫每人投入100萬

▲韓國瑜表示當選後會大力推動人才培育計畫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今（27）日上午偕同副總統候選人張善政，前往宏達電（HTC）參訪，除了體驗VR藝術《蒙娜麗莎–越界視野》與智慧醫療應用外，還和宏達電同仁進行半小時的《青年國是論壇》，暢談「創新與未來」。

韓國瑜提到，參觀了宏達電AR、VR科技技術後，非常震撼，也終於了解為什麼張善政強調要把科技導入政府部門體系，科技的應用在未來爆炸性的時代，絕對是刻不容緩的。

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青年創業這塊，韓國瑜表示自己非常著急，因為許多人才的努力，都沒辦看見，因此政府的挹注很重要，特別是讓年輕人創業有浪可衝。因此只要自己和副總統候選人張善政當選後，會展開最大的人才培育計畫，讓台灣脫胎換骨，除了孩童落實雙語教育，也讓大學、碩博士生，出國交換讀書，整府幫忙出錢，估計每人投入新台幣100萬元。

講到培養人才所耗費的金額龐大，韓國瑜話鋒一轉，表示自己和張善政絕對不會貪汙，而且只要不貪污，政府就會有錢。除了學生人才培育外，45歲以下的軍公教警消，也會讓他們帶職帶薪，出國深造，跟國際接軌，提升台灣整體競爭力。



＃她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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