年末大掃除「7禁忌」！　 隨便動「大門」小心毀家庭運

▲ 又到了年末準備大掃除，不過7大禁忌千萬要小心。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

年末到了「除舊布新」，大部分人都會在這時候徹地打掃家裡一番，希望新的一年家中迎來新氣象，過去一年不好的東西也可以一併被掃出去。不過大掃除時，其實有7項禁忌特別要注意，否則破壞家中磁場，很有可能晦氣還沒除，就先把財運、桃花都趕了出去。

據《清潔人》報導，首先房子的大門最好不要換除，畢竟大門可說是風水中相當關鍵的部分，攸關氣場的好壞。 不論是要更改大門位置、安裝新的大門，甚至只是重新上漆，都需要經過審慎思考，最好是透過專家給予建議，以免帶來煞氣，或對家運產生影響。

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同樣不宜隨便更換位置的，還有房間的床位，尤其是主臥室的「夫妻位」。因為床是家人主要休息的地方，也就是整間屋子裡最具有財氣的位置，如果隨便更動，很可能會讓原先不錯的氣場被破壞。即使只是稍微換一個擺法，或是調整頭腳的方向，都可能會造成夫妻感情不佳、諸事不順、睡眠品質不佳，甚至健康方面的影響。

▲ 床位不要隨便移動，不然可能會破壞氣場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在農曆新年來到之前，要先把舊一年的春聯撕掉，即使舊的春聯沒有任何折損，也依然要將它移除。換上全新的、乾淨無損的春聯，才能幫家中帶來新的氣象，新的一年有更好的事業運，家庭更和諧。

為了將晦氣、髒東西從家中掃去，大掃除的正確打掃方向一定是「由屋內往屋外」掃，如果住家樓層不只一樓，則需要「由上往下」掃。同時，這樣才能將不好的氣運和氣場掃出屋外。同時，也要注意是「先收納再打掃」、「先掃廚房再掃廁所」，打掃的步驟掌握清楚，霉運才能徹地去除。

▲ 大掃除需「由內而外、由上而下」。（圖／pixabay）

另外，家中的冰箱、米缸平時必須儲存好食物，不能空。冰箱與家庭三餐溫飽有著緊密關聯，冰箱食物放滿，就意味「福滿人間」。從風水學來看，米缸和冰箱必須在過年前儘量補滿，這樣新的一年家庭才能衣食無缺，收穫滿滿。

▲ 家中冰箱放滿食物，新的一年才能「收穫滿滿」。（圖／pixabay）

打掃家具時，千萬不能隨便擦拭神櫃內的神像，不然會觸犯神靈。一般來說，可以透過柚子葉來做擦拭，因為柚子葉有去黴的作用，用來擦拭經過開光的神像，更能夠招財、招福。

最後，可以選擇在大門旁邊放置桃花、梅花等盆景，這些植物象徵迎春、報春；將茶花、君子蘭放置房間，能幫助家庭更加和睦；將富貴竹、發財樹放置在客廳，能幫助家庭新的一年財源不斷。