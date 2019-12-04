立委參選人「彰化陳漢典」最愛開賓利　債務竟高達1億

▲張瀚天財產申報，光是汽車總計就有2,278.5萬元。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國民黨彰化縣第2選區立委候選人張瀚天為爭取年輕族群選票，日前上網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》，穿起香蕉裝扮蕉農，臉上還抹滿泥沙，不顧形象的演出被封為「彰化陳漢典」。本刊查閱他的財產申報發現，原來張瀚天最愛開的汽車品牌是賓利及TOYOTA，另外他的老婆劉書羽則是賓士，夫妻倆名下財產光是汽車，總計就有2,278.5萬元。

本刊查閱中選會公布立委候選人財產申報資料發現，張瀚天名下共有2輛汽車，分別為2016年12月8日以1,580萬元購入的賓利，排氣量為5,998c.c，以及另一輛在2015年9月10日購入的TOYOTA，價額為218.5萬元。另外，其妻子劉書羽則擁有1台賓士，在2016年5月5日以480萬元購入。

張瀚天夫婦的存款一共擁有2,611萬2,012餘元，但債務卻高達1億1,099萬1,096元，主要是住宅貸款與購置不動產。不過，張在台中、彰化及屏東有23筆土地，另在台中烏日及西屯區還有5筆建物。

至於其民進黨對手、現任立委黃秀芳與丈夫，存款共有1,085萬6,584元、有價債券939萬606元，土地及建物都是0筆。

另外，參選同一選區立委的「郭家軍」無黨籍黃玉芬，現金有291萬7,330元、存款700萬1,581元，債務有762萬2,470元。



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