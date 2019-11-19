智伸科通過併購旭申「切入新能源車領域」　總經理林恩道：可從台灣出貨外銷美國

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／桃園報導

汽車零組件大廠智伸科（4551）19日召開臨時股東會，為強化未來產品組合的完整性、擴大公司於汽車市場的版圖，通過併購英屬開曼群島商六方精機100%持有的旭申國際，可望擴大發展Hybrid油電混合車的傳動系統零組件，跨足電動車領域，進而有機會切入特斯拉（Tesla）或BMW供應鏈。

智伸科總經理林恩道表示，合併以後的效益在於資源整合，旭申科技主要發展Hybrid油電混合車的自動變速箱、特斯拉電動車的精密零組件；智伸科的併購即是電動車、油電混合車市場上的布局，可快速切入新能源車的市場。

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「雖然我們看中『新能源車』的發展，但估計電動車市場的滲透率不會那麼快。」林恩道表示，未來5年至10年的主流仍在Hybrid油電混合車，那油電車的金屬精密零件就會更多，市場的規模也更大，也就是說，智伸科除了專精在缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統，也即將跨足傳動系統零組件。

另外，林恩道指出，由於智伸科營運據點主要位於中國，受美中貿易戰衝擊，智伸科有關稅不利因素，因而積極尋找海外生產；剛好透過這次與旭申的併購，順利取得台灣的生產基地、旭申的桃園楊梅廠，而這也是併購的理由之一。

至於產線的分配，林恩道表示，未來面對外銷美國市場，盡可能從台灣基地出貨；外銷其他國家就從中國工廠出貨，加上旭申客戶也希望中國能保有基地，可透過智伸科廠房調整，並擁有額外的效益。

▲智伸科總經理林恩道。（圖／記者楊絡懸攝）

智伸科發言人林慈青也補充，智伸科日前斥資新台幣3億元取得浙江107畝土地，就是考慮產能的配置空間，一期新廠預計2020年底完工、2021年投產，產品品項則尚未透露，仍以汽車零組件和醫療零件部分為主。

展望未來營運，智伸科對於明年狀況維持審慎樂觀。林恩道表示，對於明年中國車市仍抱持保守的看法；不過，智伸科將持續改善汽油缸內直噴引擎（GDI）產品組合，主力關鍵零組件產品雙離合變速箱（DCT）也穩定出貨給中國的大眾汽車、長城汽車等車廠，透過此次併購案，可以更快速切入新能源車領域。

智伸科Q3合併營收為13.27億元，年增23.32%；稅後淨利1.57億元，年增41.9%，雙雙報喜。業績成長受惠於汽車、醫療及電子事業，除了缸內直噴引擎（GDI）系統滲透率提升，高端醫材零組件微創手術器械、外科手術器械等、電子產品也持續穩定貢獻營收。

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