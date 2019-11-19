　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

智伸科通過併購旭申「切入新能源車領域」　總經理林恩道：可從台灣出貨外銷美國

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／桃園報導

汽車零組件大廠智伸科（4551）19日召開臨時股東會，為強化未來產品組合的完整性、擴大公司於汽車市場的版圖，通過併購英屬開曼群島商六方精機100%持有的旭申國際，可望擴大發展Hybrid油電混合車的傳動系統零組件，跨足電動車領域，進而有機會切入特斯拉（Tesla）或BMW供應鏈。

智伸科總經理林恩道表示，合併以後的效益在於資源整合，旭申科技主要發展Hybrid油電混合車的自動變速箱、特斯拉電動車的精密零組件；智伸科的併購即是電動車、油電混合車市場上的布局，可快速切入新能源車的市場。

請繼續往下閱讀...

「雖然我們看中『新能源車』的發展，但估計電動車市場的滲透率不會那麼快。」林恩道表示，未來5年至10年的主流仍在Hybrid油電混合車，那油電車的金屬精密零件就會更多，市場的規模也更大，也就是說，智伸科除了專精在缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統，也即將跨足傳動系統零組件。

另外，林恩道指出，由於智伸科營運據點主要位於中國，受美中貿易戰衝擊，智伸科有關稅不利因素，因而積極尋找海外生產；剛好透過這次與旭申的併購，順利取得台灣的生產基地、旭申的桃園楊梅廠，而這也是併購的理由之一。

至於產線的分配，林恩道表示，未來面對外銷美國市場，盡可能從台灣基地出貨；外銷其他國家就從中國工廠出貨，加上旭申客戶也希望中國能保有基地，可透過智伸科廠房調整，並擁有額外的效益。

▲智伸科總經理林恩道。（圖／記者楊絡懸攝）

▲智伸科總經理林恩道。（圖／記者楊絡懸攝）

智伸科發言人林慈青也補充，智伸科日前斥資新台幣3億元取得浙江107畝土地，就是考慮產能的配置空間，一期新廠預計2020年底完工、2021年投產，產品品項則尚未透露，仍以汽車零組件和醫療零件部分為主。

展望未來營運，智伸科對於明年狀況維持審慎樂觀。林恩道表示，對於明年中國車市仍抱持保守的看法；不過，智伸科將持續改善汽油缸內直噴引擎（GDI）產品組合，主力關鍵零組件產品雙離合變速箱（DCT）也穩定出貨給中國的大眾汽車、長城汽車等車廠，透過此次併購案，可以更快速切入新能源車領域。

智伸科Q3合併營收為13.27億元，年增23.32%；稅後淨利1.57億元，年增41.9%，雙雙報喜。業績成長受惠於汽車、醫療及電子事業，除了缸內直噴引擎（GDI）系統滲透率提升，高端醫材零組件微創手術器械、外科手術器械等、電子產品也持續穩定貢獻營收。

【延伸閱讀】

智伸科通過100%併購旭申「換股比1.25：1」　換股基準日暫定明年1月31日

智伸科Q3獲利年增41.9%「逆勢繳出成長表現」　累計前3季每股盈餘5.64元

ET快訊
網紅搭機「硬要開直播」嗆：罰8萬小錢　下場出爐
激吻後與男友首同框　黃瀞瑩霸氣回應戀情！
新黨不分區名單明出爐　邱毅將排第一名
林姓男藝人被色誘！傳給網友「凸凸裸照」　遭截圖威脅
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台指期開低走高　分析師：觀察成交量是否放大到1300億元、不建議在此追單

台積電股價315元創新高、鴻海大漲2.54%　激勵台股收漲56點

全台首檔5G ETF掛牌首日大漲逾7%　5G題材持續看好到明年

智伸科通過併購旭申「切入新能源車領域」　總經理林恩道：可從台灣出貨外銷美國

跨海網購怕「買iPhone變石頭」？海關透露2招　防詐騙安心買

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

全球最大醫療器材展MEDICA登場　253家台商展實力

智伸科通過100%併購旭申「換股比1.25：1」　換股基準日暫定明年1月31日

Mini LED成未來趨勢！東貝合作國際大廠　專攻高端路線

2019年全球前15大半導體企業　英特爾重回龍頭、台積電進步一名搶下第三

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

台指期開低走高　分析師：觀察成交量是否放大到1300億元、不建議在此追單

台積電股價315元創新高、鴻海大漲2.54%　激勵台股收漲56點

全台首檔5G ETF掛牌首日大漲逾7%　5G題材持續看好到明年

智伸科通過併購旭申「切入新能源車領域」　總經理林恩道：可從台灣出貨外銷美國

跨海網購怕「買iPhone變石頭」？海關透露2招　防詐騙安心買

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

全球最大醫療器材展MEDICA登場　253家台商展實力

智伸科通過100%併購旭申「換股比1.25：1」　換股基準日暫定明年1月31日

Mini LED成未來趨勢！東貝合作國際大廠　專攻高端路線

2019年全球前15大半導體企業　英特爾重回龍頭、台積電進步一名搶下第三

總監徵秘書…起薪豪給15萬！一看條件「最好懂精油按摩」　網吐槽：很明顯

防衛費分擔第3輪談判宣告破裂！　南韓：「美喊價1500億」分歧太大

女大生遭前男友威脅「公開裸照」…不敢報案：他父親是警察！崩潰輕生腦死亡

外皮油亮、多汁！人氣烤鴨進駐中科商圈　還有清爽豆腐鴨湯

愛屈中恆的才氣　大嫂團成員Vicky卻為基諾李維秒棄夫！

不分區重挫國民黨民調　3關鍵讓朱立倫點頭接任韓國瑜競總主委

台指期開低走高　分析師：觀察成交量是否放大到1300億元、不建議在此追單

他膠帶封口殺前女友　變態登FB「狂PO生活照」反串過生活…妻子知真相崩潰！

SOGO天母店周慶氣炸鍋「好市多同價」　寬庭雙人蠶絲被4千有找

快艇主帥最後7.3秒「挑戰成功」保勝果　瑞佛斯稱CP3該被洛城銘記

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

財經熱門新聞

蘋果手機爆史上最大漏洞　專家建議養成好習慣

勞動部：無薪假人數創今年新高　共43家2668人

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

台彩推2刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

影／曾銘宗批台商回流資金灌水　經部：今年真的投資大爆發

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

影／轉機飆股一把抓　專家點名第三季獲利強勢股

cama用陽明山老宅打造咖啡新秘境　何炳霖：五感體驗拚明年登興櫃

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態

陳良基專訪／新創募資金額翻倍成長

台灣大總座自爆曾近「毀容」　名醫爸媽合力搶救帥臉

陳良基入閣感想竟是「頭破血流」

雙北優良社區房價親民　北市2社區只要4字頭

曾銘宗批台商回流資金「結果是零」　經部：今年落實投資2250億元

更多熱門

相關新聞

BMW i4直逼超跑級530匹最大馬力

BMW i4直逼超跑級530匹最大馬力

近期可說是積極向電動車領域叩關的德系寶馬BMW，日前正式公布了最新電動豪華房車i4的相關官方動力規格；預計在全新第5代eDrive電能科技加持下，i4不僅具備了等同「超跑級」的530匹換算最大馬力，同時0至100km/h破百加速更僅需4.0秒，可說是相當驚人！

智伸科通過併購旭申　換股基準日暫定明年1月31日

智伸科通過併購旭申　換股基準日暫定明年1月31日

煞停距離最短的Top3跑車

煞停距離最短的Top3跑車

Skoda新年式Kodiaq在台上市

Skoda新年式Kodiaq在台上市

Nissan新年式Sentra正式上市

Nissan新年式Sentra正式上市

關鍵字：

智伸科智伸科技汽車汽車零組件股東會旭申併購

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

外送員撞賓利　車主求償700萬

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面