智伸科通過100%併購旭申「1.25股換購新股」　換股基準日暫定明年1月31日

▲智伸科總經理林恩道。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／桃園報導

汽車零組件大廠智伸科（4551）19日召開臨時股東會，通過以發行新股換購方式，併購英屬開曼群島商六方精機股份有限公司100%持有的旭申國際科技股份有限公司，預計以旭申普通股1.25股換取智伸科1股，合計發行智伸科發新股約2萬4000張股票，換股基準日暫定為2020年1月31日，併購後，智伸科資本額從目前8.19億元提高至10.59億元。

智伸科總經理林恩道表示，為了擴大公司於汽車市場的版圖、提高產業競爭優勢及長期營運穩健發展，此次結盟國際著名精密金屬零件的加工大廠旭申一同搶占涵蓋一般燃油車、油電混合車及電動車等汽車零組件市場份額。

請繼續往下閱讀...

林恩道指出，將藉由雙方團隊的合作，整合兩岸生產基地，彈性調整業務接單策略，深化產品技術開發能力，加速拓展潛在客戶合作機會，發揮最大綜橫效益及高附加價值率，繼續提供客戶優質的服務，共創雙贏的局面，並將實質營運成果回饋給全體員工、股東與所有利害關係人。

展望未來，智伸科表示，公司看好汽車事業部營運規模放大，仍是未來營收及獲利穩健成長的主要引擎；目前布局汽車安全、引擎動力、傳動系統等相關零組件產品，都展現良好的出貨成長表現，尤其是動力系統新產品汽油高壓泵浦本體及相關零組件的部分，受惠於缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統滲透率提升，帶動主要客戶的拉貨力道持續增溫，貢獻汽車部業績占整體營收比重仍站穩70%以上。

另外，智伸科也表示，將持續朝產品研發、客戶結構與生產製程等面向多路進擊，創造公司高度競爭門檻，增加單一客戶關鍵零組件新產品的滲透率表現，有望帶動集團未來營運邁入下一成長階段。

【延伸閱讀】

►智伸科Q3獲利年增41.9%「逆勢繳出成長表現」 累計前3季每股盈餘5.64元