　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

智伸科Q3獲利年增41.9%「逆勢繳出成長表現」　累計前3季每股盈餘5.64元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零組件大廠智伸科（4551）公布今年第3季財報，合併營收為13.27億元，營業利益2.37億元，稅後淨利1.57億元，年增41.9%，稅後每股盈餘（EPS）為1.91元；累計前3季合併營收為36.58億元，稅後淨利4.63億元，年增34%，每股盈餘5.64元。智伸科逆勢繳出季增、年增的成長表現，不過今年獲利是否能創高，仍待觀察。

智伸科表示，受惠於汽車、醫療及電子各事業部業績成長，第3季合併營收為13.27億元，季增8.98%、年增23.32%。整體營運不受品牌車廠暑休傳統產業淡季及全球車市走疲的影響，逆勢繳出季增、年增的成長表現，除了缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統滲透率提升，高端醫材零組件微創手術器械、外科手術器械等、電子產品也持續穩定貢獻營收。

請繼續往下閱讀...

智伸科今年前3季各事業體營收比重，以汽車營收比重最高為72.27%，再來是醫療營收比重13.75%，電子營收比重12.21%。

不過，智伸科第3季整體毛利率為27.7%，較去年同期29.18%下滑1.48個百分點；營業利益率為17.83%，較去年同期19.17%減了1.34個百分點。智伸科說明，由於新產品汽油高壓泵浦關鍵零組件，以及本體的學習曲線仍在改善階段，影響整體毛利率及營業利益率表現，但公司仍持續進行產品組合優化、生產良率改善、成本費用嚴控等重要策略執行，未來仍持續與主要客戶共同針對高附加價值及高技術門檻的產品，進行研發設計。

展望第4季，智伸科指出，隨著汽車產業進入傳統旺季，有望帶動旗下汽車部業績成長，驅動整體營運持續向上；同時提升專業精密金屬零組件的關鍵技術及共同研發能力，爭取更多訂單合作的機會及分散產品集中化的風險。另一方面，也持續導入自動化設備、增設產線及產能配置等，以期降低人事成本、提高生產效率，滿足客戶拉貨需求的時效性。

由於歐盟針對汽車二氧化碳排放標準日益嚴苛，歐洲5大車廠積極推動汽車全面電子化及電動車普及，力推車用動力系統升級至48V輕油電系統。智伸科表示，GDI系統為目前品牌車廠研發油電混合車車型及追求燃油效率提升而積極導入的主流配備，有助於主要客戶對旗下汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎等動力系統相關零組件產品的需求提升。

 
ET快訊
D級胸器藏不住！周曉涵混血表弟曝..焦點反被她「彎腰POSE
師傅一聽水槽堵塞「2000，沒通收500」　人妻嫌貴DIY全
香港抗爭全城癱瘓！幼兒園、中小學明天全面停課
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全家搶攻健康舌尖商機　葉榮廷：Clean Label創造超過50億元營收

鴻海第3季EPS2.41元、季增80%　董座劉揚偉喊出「富士康3.0」

鴻海集團認購亞太電信私募100億　參與5G頻譜競標

智伸科Q3獲利年增41.9%「逆勢繳出成長表現」　累計前3季每股盈餘5.64元

鴻海法說會前夕股價收跌1.43%　台股收盤下跌52點失11500點

詩肯前三季EPS 1.16元台北旗艦店今開幕　迎旺季全年獲利可期

住宅及國中小學全年節電12.5億度　台電：等同32萬戶全年用電量

展現市場定價能力　惠譽信評調升中租迪和等的評等

108Q3最新有線電視訂戶跌破500萬！凱擘最慘1季流失2.3萬

太和生技攜手名創優品　目標全球近百國化妝品通路

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

全家搶攻健康舌尖商機　葉榮廷：Clean Label創造超過50億元營收

鴻海第3季EPS2.41元、季增80%　董座劉揚偉喊出「富士康3.0」

鴻海集團認購亞太電信私募100億　參與5G頻譜競標

智伸科Q3獲利年增41.9%「逆勢繳出成長表現」　累計前3季每股盈餘5.64元

鴻海法說會前夕股價收跌1.43%　台股收盤下跌52點失11500點

詩肯前三季EPS 1.16元台北旗艦店今開幕　迎旺季全年獲利可期

住宅及國中小學全年節電12.5億度　台電：等同32萬戶全年用電量

展現市場定價能力　惠譽信評調升中租迪和等的評等

108Q3最新有線電視訂戶跌破500萬！凱擘最慘1季流失2.3萬

太和生技攜手名創優品　目標全球近百國化妝品通路

嫩妹跳河被好心男救起！　「公主病發作」狂撒嬌：把我抬回家嘛

快訊／民進黨派系無共識！不分區名單難產　中執會休息至14日11 30再戰

不分區名單槓游錫堃？蘇貞昌：變成派系運作不切實際

全家搶攻健康舌尖商機　葉榮廷：Clean Label創造超過50億元營收

12強／相信張奕！　10月返台集訓ETtoday唯一接機採訪

中信盃黑豹旗／葳格3局0失分仍不敵麥寮　新教頭放話：明年目標8強

星．上妝／歐陽娜娜：「粉底要帶過耳朵、腮紅要刷點鼻子」

【遊戲】難度高到讓人崩潰！《GTFO》挑戰最 Hardcore恐怖射擊遊戲

掀開牛肉堡驚見「厚片起司」加爆！　幸運妹樂歪...網羨慕：好ㄎㄧㄤ

楊烈抗癌15年　心痛豬哥亮誤用偏方「3分鐘跑1次廁所」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

財經熱門新聞

一切靠自己！單身族必學3大理財術

寒舍線上旅展加碼延長至30日　總銷售額目標上看1億6000萬元

中鋼子公司中鴻「扁鋼胚供料無虞」　新董座劉敏雄：明年春燕歸來

108Q3最新有線電視訂戶跌破500萬

國巨併基美後　躋身全球前三強

5G競標審查面談　台灣之星：針對獲取執照會全力以赴

競標5G面試登場！中華電被問到「499之亂」...預估2020年7月開台

國巨陳泰銘：謹慎看待中美貿易

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

徐旭東談遠傳5G計畫

酒香年菜來囉　台酒挑戰銷售1.1億元

500元雲端專屬獎　可直接抵卡費

併購題材發酵！國巨、大聯大、文曄大漲　但台股早盤下跌

鴻海第3季EPS2.41元、季增80%　董座劉揚偉喊出「富士康3.0」

更多熱門

相關新聞

福特將3D編織技術導入汽車座椅

福特將3D編織技術導入汽車座椅

有買跑步鞋的人應該對編織鞋不陌生，透過編織技術不僅可讓鞋面一體成型，同時也具備更輕、更透氣等優點。向來勇於創新的福特（Ford）近日也將3D編織技術應用在汽車座椅上，除了同樣具有無縫椅面及透氣優勢外，還能賦予汽車座椅更多功能，並可滿足車主客製化需求。

福斯T-Cross對決Nissan Kicks

福斯T-Cross對決Nissan Kicks

BMW 3系列歐洲撞擊測試5顆星過關

BMW 3系列歐洲撞擊測試5顆星過關

Lexus首部電動車預告11/22亮相

Lexus首部電動車預告11/22亮相

Nissan Kicks創下歷史新紀錄

Nissan Kicks創下歷史新紀錄

關鍵字：

智伸科智伸科技汽車財報汽車零組件

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面