智伸科Q3獲利年增41.9%「逆勢繳出成長表現」　累計前3季每股盈餘5.64元

▲智伸科台灣營運總部。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零組件大廠智伸科（4551）公布今年第3季財報，合併營收為13.27億元，營業利益2.37億元，稅後淨利1.57億元，年增41.9%，稅後每股盈餘（EPS）為1.91元；累計前3季合併營收為36.58億元，稅後淨利4.63億元，年增34%，每股盈餘5.64元。智伸科逆勢繳出季增、年增的成長表現，不過今年獲利是否能創高，仍待觀察。

智伸科表示，受惠於汽車、醫療及電子各事業部業績成長，第3季合併營收為13.27億元，季增8.98%、年增23.32%。整體營運不受品牌車廠暑休傳統產業淡季及全球車市走疲的影響，逆勢繳出季增、年增的成長表現，除了缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統滲透率提升，高端醫材零組件微創手術器械、外科手術器械等、電子產品也持續穩定貢獻營收。

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智伸科今年前3季各事業體營收比重，以汽車營收比重最高為72.27%，再來是醫療營收比重13.75%，電子營收比重12.21%。

不過，智伸科第3季整體毛利率為27.7%，較去年同期29.18%下滑1.48個百分點；營業利益率為17.83%，較去年同期19.17%減了1.34個百分點。智伸科說明，由於新產品汽油高壓泵浦關鍵零組件，以及本體的學習曲線仍在改善階段，影響整體毛利率及營業利益率表現，但公司仍持續進行產品組合優化、生產良率改善、成本費用嚴控等重要策略執行，未來仍持續與主要客戶共同針對高附加價值及高技術門檻的產品，進行研發設計。

展望第4季，智伸科指出，隨著汽車產業進入傳統旺季，有望帶動旗下汽車部業績成長，驅動整體營運持續向上；同時提升專業精密金屬零組件的關鍵技術及共同研發能力，爭取更多訂單合作的機會及分散產品集中化的風險。另一方面，也持續導入自動化設備、增設產線及產能配置等，以期降低人事成本、提高生產效率，滿足客戶拉貨需求的時效性。

由於歐盟針對汽車二氧化碳排放標準日益嚴苛，歐洲5大車廠積極推動汽車全面電子化及電動車普及，力推車用動力系統升級至48V輕油電系統。智伸科表示，GDI系統為目前品牌車廠研發油電混合車車型及追求燃油效率提升而積極導入的主流配備，有助於主要客戶對旗下汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎等動力系統相關零組件產品的需求提升。