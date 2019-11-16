丁彥哲專訪／台酒嘉義酒廠將設調理包生產線！明年底量產　非菸酒類產品也衝出新藍海

▲台酒董事長丁彥哲要提升非菸酒類產品貢獻，在台酒嘉義酒廠設置調理包生產線，預計明年底進入量產。（圖／記者李毓康攝）

台酒董事長丁彥哲專訪系列一

◎採訪：陳弘修、李錦奇、吳靜君

◎攝影：李毓康

文／吳靜君

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今年3月走馬上任的台酒董事長丁彥哲，最近接受《ETtoday》新聞雲的專訪，他強調台酒是家具有118年歷史的老牌公司，擁有相當的品牌優勢，民眾都很瞭解台酒的產品，他上任後，著重在去除過去的包袱，包括產品面跟銷售面，同時要重視研發力，強化行銷通路，為台酒創造更多的營收。

丁彥哲指出，台灣菸酒營收七成來自菸酒，但菸害防制法以及反酒駕的趨勢，對於台灣菸酒營收有相當的打擊，也因此，台灣菸酒發展非菸酒類的產品，近年來貢獻愈來愈高，尤其是酒香系列的泡麵，不論是花雕雞泡麵、麻油雞泡麵、酸菜牛肉麵等皆打出知名度。

台酒將在嘉義酒廠 設置兩大生產線 調理包與麵條生產線

丁彥哲指出，原來台酒的泡麵是給廠商代工、由台酒提供配方由廠商來生產；但為了讓台酒在泡麵市場占有一席之地，台酒投資1~2億元將在嘉義酒廠建置自己的生產線，其一是調理包的生產線、另一是製麵條的生產線，藉此建置自己的生產基地、生產線，一來可精進研發，另外品質也可以掌握。

而調理包生產線進度，目前工廠已經在發包當中，預計明（109）年底、後（110）年初就可以進入量產；至於麵條工廠，則是涉及生產的口感、配比，以及人員的訓練等，時程上列為為第二階段。

丁彥哲表示，調理包工廠若成立後，可發揮效果很大，除了泡麵的調理包，也可生產提供家庭獨立使用的調理包，提供小家庭的即時食品，像是想要吃花雕雞，小家庭就不用自己燉一隻雞，這是很大的市場，所以希望先建置調理包工廠貢獻台酒營收與獲利。

丁彥哲表示，調理包工廠是台酒首次大規模設置自己的生產線，有了自己的生產線，也可以搭配研發，讓產品更為多元化。

▲台灣菸酒花雕雞泡麵廣受台灣消費者喜愛，台酒打算開出自家的調理包、麵條生產線，既可掌握品質、降低成本，更可提高非菸酒產品對台酒的營收貢獻。（圖／資料照）

製酒核心原料與副產品 成為台酒非菸酒類的新事業

丁彥哲也指出，其他台酒要發展的非菸酒類產品，包含製酒過程中，核心原料與製酒後的副產品，研究對出人體有幫助的成分，生產保健食品，像是益生菌、紅麴膠囊等，積極在市場流通。

此外，台酒也生產清酒粕面膜，都是來自製酒的原料，是生產清酒後的副產品，將其萃取出來，製作面膜。丁彥哲表示，對於非菸酒類的發展，他固守原來的主力，多元發展，保持一定的活力，讓消費者得以接受，也讓台灣菸酒營收可以繼續提升，讓獲利維持穩定與發展。

▼台酒董事長丁彥哲。（圖／記者李毓康攝）

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