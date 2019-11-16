台酒最年輕董事長丁彥哲點子多　「鐵牌子」將重現柑仔店！

▲菸酒專賣牌也是俗稱的「鐵牌子」，將重新在各大雜貨店懸掛，讓民眾重溫舊夢。（圖／記者李毓康攝）

台酒董事長丁彥哲專訪系列三

◎採訪：陳弘修、李錦奇、吳靜君

◎攝影：李毓康

文／吳靜君

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還記得菸酒公賣局時代，白底紅藍字的「鐵牌子」嗎？台灣菸酒董事長丁彥哲，打算讓它重現江湖，已請廠商復刻，近期會陸續在各種雜貨店懸掛，第一批3000塊，將在年底前重新問世，很快地，民眾就可在雜貨店、地區超市，重新看到充滿濃濃懷舊風的「菸酒」鐵牌。

48歲的丁彥哲長，是菸酒公司最年輕董事長，自3月上任後，果然發揮年輕活力，想出有趣的點子，為台酒這個「老牌」公司，注入創新、創意活力。

丁彥哲說「自上任以來，首要做的事情，就是盤點資源和找出缺點，有哪些資源可以發揮最大效應，在營收上面可以呈現出來；有哪些缺點，是留存已久的文化，對經營沒有加分的」。

丁彥哲認為具歷史與文化的台酒「鐵牌子」，若與現在的商業行為結合，就是最「在地」行銷，所以他打算讓其重現江湖。規劃復刻約6000塊「鐵牌子」，首批3000塊先在各特約商店如雜貨店、地區型的超市懸掛；第二批再推3000塊，藉由重新懸掛鐵牌，讓民眾記起台灣曾經有個「公賣局」，就是現在的台灣菸酒公司。

丁彥哲表示，目前台酒約有萬家特約店，透過它們重掛鐵牌，不只是重現文化和歷史記憶，未來台酒有許多新的產品、行銷活動，也會以這些特約店為主，藉由這些重要的特約店，讓菸酒公司更貼近消費者。

▲48歲台酒董事長丁彥哲，滿滿的創意點子。（圖／記者李毓康攝）

九大酒廠「一廠一特色」 兼具生產觀光價值

讓「老牌菸酒」公司年輕化，丁彥哲不只要復活菸酒牌，對於酒廠，他也有想法，台灣菸酒有9大酒廠、4大啤酒廠，他認為應該都要有主要特色、以特色發展，才能夠讓台酒的酒廠風華再現。

以宜蘭酒廠而言，就是出產紅露酒為主，以此為基礎生產相關產品，主要原料是紅麴而生產其他的產品；花蓮酒廠讓米酒系列更深化；南投酒廠就是生產威士忌基地；桃園酒廠就是以清酒為主；埔里酒廠則是紹興酒基地；嘉義酒廠是高粱；隆田是藥酒為主。

丁彥哲強調，每個酒廠必須要選擇自己的特色，不僅更具觀光價值，未來行銷也更有目的性。

現在台酒也正在進行風華再現計畫，改造三大酒廠，包含投資10億元改造南投酒廠，擴增產能，並建置觀光城堡，讓民眾更貼近威士忌；烏日酒廠則是與啤酒結合，重拾啤酒街、啤酒節的歡樂風貌；埔里酒廠本身兼具觀光價值，每年有百萬人次造訪，且地點絕佳，加上埔里本身的特色點綴，同樣也能夠更活絡。

▲丁彥哲認為，台灣菸酒的品牌力不只是「平價」，拼命提升台酒的價值與價格。（圖／記者李毓康攝）

老店要擺脫「只有平價」印象 少年董仔提升台酒價值

丁彥哲說「台酒因為有百年的歷史，自然是有品牌力的」但是一直以來都給外界『平價』的印象，台酒要增值」。他指出，所謂擺脫平價並非不再提供平價產品，像是米酒這種民生用品，台酒還是要提供的，而且不輕易漲價，不增添民眾生活的負擔。

他強調，新的商品就是要「價值」與「價格」要相符，所以積極推動台酒OMAR威士忌不僅是在雜貨店、超商銷售，更要積極打入酒類的專賣店，接觸適合的消費者，提升OMAR威士忌的價值，也改變外界對台酒的刻板印象與想法。

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