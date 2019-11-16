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丁彥哲專訪／台灣菸酒品牌打入海外　爭取國際大廠代工機會創造雙贏

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▲▼台酒董事長丁彥哲專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台酒董事長丁彥哲積極爭取任何與國際大廠合作的機會。（圖／記者李毓康攝）

台酒董事長丁彥哲專訪系列二

◎採訪：陳弘修、李錦奇、吳靜君
◎攝影：李毓康

文／吳靜君

請繼續往下閱讀...

台酒董事長丁彥哲擴大海外市場版圖、拚業績不遺餘力，他在接受《ETtoday》新聞雲專訪時強調，除了要將台灣金牌啤酒推向東南亞市場，近日也與韓菸人蔘（KT&G）、英美菸草（BAT）都有接觸，積極爭取代工的機會，在面對逐步萎縮的市場當中，藉此提升台酒營收與產能利用率。

丁彥哲近期與KT&G與BAT亞洲區總裁都有接觸，甚至簽署備忘錄，達成人員交流、機器設備的經驗分享等共識，他指出，雖然與這些國際大廠確實是競爭的關係，但是如果以開放的角度來看，各有各地風味、各有特色。

以KT&G來說，雙方已經簽署備忘錄，要做互訪與人員交流、技術分享，像是新興菸品與機器設備等，將有更深一層的交流合作。丁彥哲也向對方提出，有許多產品可以在台灣生產，而且台灣的代工經驗豐富，所以有機會也可能幫他們生產。BAT也正在評估讓台酒代工。

丁彥哲指出，台酒幫這些國際大廠代工，可以創造雙贏，對於大廠而言，因為在地（台灣）生產，可以降低進口關稅，如果在台灣生產且達到品質要求的話，可降低對方生產的成本。對台酒而言，因為國內的菸類市場正在萎縮，恐怕會讓台酒營收下降、人員或生產線閒置，如果可以幫國際大廠代工，雖然增加利潤雖然有限，但對整體營收、產能利用率等，卻是大有幫助。

▲▼台酒董事長丁彥哲專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台酒董事長丁彥哲海外發展，講求品牌行銷、品牌力。（圖／記者李毓康攝）

推升台灣菸酒品牌力　搶攻海外版圖更有勢力

丁彥哲說，台酒與其他的公司很不相同，其他的大廠都是專注生產單一品項，例如專產菸類的菸廠、專注釀酒的酒廠、以及專門生產泡麵的食品大廠，反觀台菸生產品項很多、什麼都生產，這樣的根基也讓台酒更多元，像是生產水果酒後，再來釀造威士忌，半年到一年後，就會帶有水果香味，這就是只生產威士忌酒廠做不到的。

丁彥哲對海外市場的想法是，要以整個公司角度來看，把「台灣菸酒」當作品牌行銷，找到對的通路，好販售、銷售量大。台酒擴大海外市場，已經漸漸有成績，像是啤酒在美國已經有行銷；威士忌在歐洲、美國、日本都有行銷；泡麵則在馬來西亞販售，針對各種不同國家的國情，行銷適合的產品，提升台灣菸酒品牌力與海外競爭力。

▼面對國際市場與競爭，台酒董事長丁彥哲看得更遠、更廣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台酒董事長丁彥哲專訪。（圖／記者李毓康攝）

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