國巨併基美後...營收double、獲利增9成、躋身全球前三強

記者周康玉／台北報導

國巨今（12）日宣布收購美國被動元件廠基美（KEMET），除了讓國巨正式切入高端車用和工規市場外，財報更有加倍的綜效。國巨董事長陳泰銘表示，合併後財報有三大效益，包括營收會「double（兩倍）」、獲利增加80%-90%、稅息折舊及攤銷前利潤（EBIDA）增加75%，年營收邁向千億元大關；市占方面，將成為全球前三大被動元件供應商。

國巨以每股27.2美元、溢價幅度約18.2%收購美國被動元件廠基美（KEMET），總交易金額達16.4億美元，約為新台幣500億元，預計明（2020）年下半完成收購。

陳泰銘表示，很多人把被動元件當成景氣循環股，但有了基美，國巨將走入高端、5G、工規，會有相對穩定的需求，加上車用不容易被替換，以後會是穩定獲利的情況。

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國巨目前營收以三大產品組成，積層陶瓷電容器（MLCC）占32%、晶片電阻（R-Chip）占28%、無線元件（Wireless advanced componets）占32%；未來併購基美後，產品線將擴增至六項主產品，預計分別為電容占20%、積層陶瓷電容器占30%、晶片電阻占15%、無線元件占17%、電磁占8%、薄膜元件7%。

國巨目前為全球最大的晶片電阻供應商，市占率達34%；然而在積層陶瓷電容器市占排名依序為三星電機（SEMCO）、村田（Marata），國巨與太陽誘電（taiyo yuden）並列第3，併購基美後，將正式躋身前三大供應商。

陳泰明表示，國巨與基美在產品、技術、通路、區域、應用、包含經營團隊幾乎都互補，形成一個平衡的組合，基美會是國巨未來五到十年的成長動力。

▼國巨董事長陳泰銘。（圖／記者周康玉攝）

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