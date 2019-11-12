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影／國巨併美廠打入高端市場　陳泰銘：原來蛋糕上奶油那麼甜美

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記者周康玉／台北報導

國巨今（12）日上午宣布將砸500億元收購美國被動元件廠基美（KEMET）後，鮮少對外露面的國巨董事長陳泰銘也難得露面，說明這次併購經過，是首次「嘗到奶油的甜美」，不僅打入最高規格的車用的安全系統鏈，也一腳跨進最難布局的日本市場。

國巨今早宣布以每股27.2美元、溢價幅度約18.2%收購美國被動元件廠基美（KEMET），總交易金額達16.4億美元，約為新台幣500億元，預計2020年下半完成收購。

陳泰銘表示，會看上基美，主要有四大理由。

首先，最具吸引力的就是基美打入車用和工規等高端市場。陳泰銘表示，目前進入車用領域的廠大多是歐美廠的天下，就算台廠進入也只進入娛樂系統，而跟安全系統無關。基美專注在高端得車用市場，其應用在ADAS、引擎等安全系統，跟娛樂是兩個不同等級。合併後，國巨在車用的營收占比也將會從8%倍增至10%以上。

請繼續往下閱讀...

第二，基美因為曾經併購日本NEC，因此打進最難跨足的日本市場。陳泰銘表示，國巨本身耕耘日本15年，因為日本要求高規格，同時也有地域性和民族性等障礙，不容易打進去。過去因基美旗下子公司併購了日商NEC，因為這樣的機緣，承襲NEC的tokin在日本通路和管道，也接收了其客戶群，因此打入日本的汽車和工業。因此陳泰銘形容，這次併購是「打入日本市場的里程碑」。

第三，產品項目和應用互補。基美在感磁電容是世界第一，而國巨目前是全球晶片電阻 (R-Chip) 第一大。

第四，地域性互補。基美主攻歐美和日本市場，這三區域就占其營收六成；國巨七成營收是來自非日本的亞洲區，三成是歐美。

陳泰銘表示，除了國巨自己本身在有機成長外，要走到高端技術，但市場沒辦法等待的，包括去年收購普思，就是瞄準其無線通訊在5G世代的成長；收購基美也同樣是如此。

▼國巨董事長陳泰銘今日罕見與媒體見面。（圖／記者周康玉攝）

▲▼國巨董事長陳泰銘 。（圖／記者周康玉攝）

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