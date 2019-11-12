國巨陳泰銘：謹慎看待中美貿易　第4季比預期好

記者周康玉／台北報導

被動元件今年以來持續處在庫存去化狀態，然而此狀態將越來越好轉。國巨董事長陳泰銘今（12）日表示，第4季庫存會降到70天以下，市況比預期好。

陳泰銘表示，今年前三季，國巨努力降低產能利用率，來降低庫存，甚至把稼動率降到僅25-30%；原先預期年底能回到健康庫存水位，但目前看來，比預期更好一些。

陳泰銘表示，一般來說，健康的庫存水位定義在90天到120天，但國巨前三季都壓低產能利用率，如果出貨100個就只生產40個，其他從存貨去補，目前這個策略看來是成功的，預估第4季庫存可能會降至70天。

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談及中美貿易戰，陳泰銘說，中美貿易一直都是干擾因素，會謹慎看待之。然而中美貿易戰加速大陸市場本土化，是否影響國巨在中國市場發展？陳泰銘表示，大陸早在中美貿易前，就在談紅色供應鏈，國巨經營全球市場；即使這次併購的基美是美國廠商，以基美這樣的百年企業，且能夠在美掛牌30年，他相信基美蘊底是很深的，不是哪個企業想要就可達到此水平。

陳泰銘表示，進入傳統淡季，加上中美貿易戰、聖誕節、農曆年提前影響工作天數、代工業缺工等干擾因素頗多，雖然庫存去化比預期來的早，對明年上半年仍保守謹慎看待。然而，5G基地台和相關應用速度比想像來得快，相信5G手機會比想像中來的早，對5G帶來的商機「拭目以待」。

▼國巨董事長陳泰銘。（圖／記者周康玉攝）

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