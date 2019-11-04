台驊今年前三季毛利年增2.5%　稅後淨利較去年同期減少29%

▲台驊集團受惠於今年持續擴大佈建東南亞團隊及業務，今年前三季毛利較去年同期成長2.5%。（圖／台驊集團提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，衝擊全球海空運市場，台驊集團今（4）日發佈最新財報，受惠於今年持續擴大佈建東南亞團隊及業務，並持續耕耘歐非中東等非美航線市場，今年前三季營收持平，前三季毛利較去年同期成長2.5%，不過稅後盈餘較去年同期減少29％。

依據全球經濟預測機構IHS Markit統計，今年前九月從亞洲出口至美國海運貨量較去年同期成長2%；從中國出口至美國海運貨量衰退5%；其中，9月份從中國出口至美國海運貨量與去年9月相較，衰退幅度擴大至9.3%。加上英國脫歐延宕影響歐洲經濟，以及香港反送中事件，整體貨量需求不如預期，今年第三季海空運運價較去年同期略為下跌。

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台驊表示，今年第三季合併營收為28.96億元，前三季累計合併營收為82.95億元，前三季毛利為14.94億元，年增2.5%； 不過，受到去年前三季有一次性認列所得稅迴轉利益約3300萬元影響，今年前三季稅後淨利較去年同期減少29%。

展望後市，台驊表示，今年以來品牌商以低庫存策略應對中美貿易戰的關稅影響，造成目前倉庫存貨量偏低，面對即將到來的年終消費旺季、電子新品上市，以及中美貿易戰緩解氛圍帶動下，預期年底前將出現年終鋪貨潮。另外，於2020年1月1日即將實行的限硫令前夕，航商縮班減班的比重提高，艙位供給量吃緊將有助於支撐第四季海運運價，挹注台驊獲利成長可期。

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