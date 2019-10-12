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西螺大橋文化節踩街　重現台灣＆日本＆美國合作

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記者蔡佩旻／雲林報導

西螺大橋今年邁入66歲，「2019西螺大橋觀光文化節」將於12日熱鬧登場，一早虹橋迎晨曦健行後由美國牛踩團、日本和服團、歌仔戲與布袋戲帶領各國仔街團隊遊行「西螺街」，重現西螺大橋當初由台灣、日本、美國合作建立完成之歷史特色，今年活動也讓在地民眾感到別具意義。

▲西螺「國際踩街嘉年華」遊行隊伍成員都精心地完整裝扮不馬虎。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍、代表會主席林俊甫等人領著三國國旗，帶頭踩街。

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▲西螺「國際踩街嘉年華」，歌仔戲成員都精心地完整裝扮不馬虎。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲西螺「國際踩街嘉年華」，歌仔戲成員都精心地完整裝扮不馬虎。（圖／記者蔡佩旻攝） 

「國際踩街嘉年華」遊行隊伍陣容包括熱情奔放的美國牛仔團、日本和服團、雲林布袋戲團、正興社區歌仔戲、斗六溪洲社區森巴舞團、明道大學國際學生、文昌國小棒球隊、東南亞新住民姐妹團等共15團，十足展現異國風情。  西螺鎮長鄭玲惠表示，今年以《瞧見幸福，遇見愛》為主題，大橋入口處佈置的大型愛心意象，是希望造訪大橋的每位遊客，都能與西螺大橋一起映照在愛心裡，這次活動主要圍繞在藝術饗宴、親子樂活、產業觀光三大主軸，感謝行政院雲嘉南區聯合服務中心及行政院農業委員會指導與協助。

▲西螺「國際踩街嘉年華」日本和服成員精心地完整裝。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲西螺「國際踩街嘉年華」日本和服成員精心地完整裝。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺大橋下的西側草坪停駐一輛由水泥車改裝成的「超級鋼鐵人巨型扭蛋機」吸足了小朋友的目光，扭蛋機中準備2千顆扭蛋並且蛋蛋有獎，民眾可自行前往或乘坐觀光列車至各觀光站集章，即可兌換扭蛋代幣，西螺民眾李先生表示，第一次有這麼大的鋼鐵人扭蛋車出現在西螺，特地帶孩子前來同樂蛋很有意思。

▲西螺「國際踩街嘉年華」美國牛仔團熱情與民眾招呼。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲西螺「國際踩街嘉年華」美國牛仔團熱情與民眾招呼。（圖／記者蔡佩旻攝） 

西螺大橋是1937年開始興建，主要的建設部分為橋墩，32座橋墩於1941年完成，之後因第二次世界大戰爭，鋼材挪作他用而中止建設，於戰後國民政府遷台而由美國援助的資助下，在1952年5月29日再度開工1952年12月25日完工，1953年1月28日正式通車是當時遠東第一大橋，2000年曾被提議因此橋老舊應予拆除。在彰化縣政府與雲林縣政府的努力下，使西螺大橋轉型為觀光大橋，2004年11月19日，彰化縣及雲林縣政府均將西螺大橋列入該縣的歷史建築。

▲橋下的西側草坪停駐一輛由水泥車改裝成的「超級鋼鐵人巨型扭蛋機」吸足了小朋友的目光。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲橋下的西側草坪停駐一輛由水泥車改裝成的「超級鋼鐵人巨型扭蛋機」吸足了小朋友的目光。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺民眾特地帶孩子前來同樂扭蛋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺民眾特地帶孩子前來同樂扭蛋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺大橋今年邁入66歲，「2019西螺大橋觀光文化節」今日熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺大橋今年邁入66歲，「2019西螺大橋觀光文化節」今日熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻攝）
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