國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

▲國1上午南下發生追撞事故，車流回堵。（圖／高公局提供）

記者胡順惠／台北報導

今（12）日是國國慶連續假期第3日，西部國道上午11時出現北返車潮，截至中午12時國1、國3、國5、國6多路段都出現壅塞情形。高公局表示，國5宜蘭到坪林路段，估會一路塞到24時，塞車時間長達13小時，因此預計在14時至21時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路。

高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為40.8百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，西部國道從11時開始湧現北返車潮，截至12時，壅塞路段包含國1北向北斗-員林、內湖-汐止系統、高架五股-環北、國3南向土城-樹林、北向安坑-木柵、國6東向國姓-北山、國10東向燕巢-燕巢系統等；另國5北向頭城-坪林於上午10時30分開始出現壅塞情形，其餘路段行車大致順暢。

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高公局提醒，下午北返壅塞路段將出現在國1北向虎尾至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至湖口；國3北向霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至三鶯；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。考量國5宜蘭到坪林路段可能塞到深夜，高公局將在14時至21時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。

針對廉價期間尖峰時端及路段，高公局已規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。



▲▼國慶連假第3日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10月12日（連假第3日）

國1：下午北向

14-22 時虎尾－埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯－台中系統（3倍）

14-20 時新竹系統－湖口（3倍）

國3：下午北向

16-20 時關西－三鶯（3倍）

16-20 時大山－香山（3倍）

16-20 時竹山－中興（5倍）

16-20 時霧峰系統－霧峰（3倍）

國5：下午北向

11-24時宜蘭－坪林（7倍）

國6：下午西向

16-19 時舊正－霧峰系統（3倍）

▲國慶連假收費措施懶人包。（圖／高公局提供）

●國慶連假國道疏運措施如下

一、收費措施：

(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年10月10日至10月13日。

(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年10月10日至10月13日，每日0至5時國道全線暫停收費。



二、入口高乘載管制：

(一) 108年10月10日及11日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年10月12日及13日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年10月10日至11日0至24時，封閉國 1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

(二) 108年10月12日至13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3 竹南北向入口。



四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱）。

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