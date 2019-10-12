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韓陣營護航李佳芬「不要講遲到只是Delay」　謝震武一聽秒吐槽

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▲▼韓國瑜競選總部北辦主任鄭世維。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲鄭世維說李佳芬只是「Delay」。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨在10日舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬代表出席，原先預計2點到場，沒想到她因沒趕上高鐵而遲到約1個小時。韓國瑜競選總部北辦主任鄭世維在政論節目上表示「不是遲到，只是Delay（延遲）」，主持人謝震武當場打臉「Delay就是遲到」。

在10日晚間播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人詢問謝震武，這麼重要的場合，為何李佳芬還遲到，一定會被綠營的人拿出來講，鄭世維則表示，「我要這樣講，不能說是遲到啦，只是Delay（延遲）」，謝震武則吐槽「阿Delay不是遲到」，鄭世維也只好無奈改口說「我知道啊」。

鄭世維指出，李佳芬就是因為12點多的高鐵沒有搭到，而且競選期間活動多，前面的行程「Delay」的話，就錯過高鐵，下一班車還要再等一個小時，且因為支持者太多太熱情，難免就是「會Delay」。

據了解，李佳芬當天原本預計要與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義同台，馬、吳兩人皆在2點左右就抵達國父紀念館，馬在2點38分離場，吳則在2點41分離開，李佳芬大約2點40分才抵達，2點47分站上舞台，與兩人擦肩而過。

▼李佳芬遲到，錯過與馬、吳同台的時間。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼馬英九、吳敦義、李佳芬出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼馬英九、吳敦義、李佳芬出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

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