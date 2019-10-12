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連假好天氣剩2天！國道9地雷路段一次看　關鍵「11路線」避開車潮

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲高公局預估，12日下午將出現提前北上的車流。（圖／記者陳家豪攝）

記者柯振中／綜合報導

國道連假邁入第3天，交通部高公局預估，12日下午將出現提前北上的車流，國道1號北向虎尾到埔鹽系統等9大系統可能出現車多壅塞的情況。此外，依據氣象局的資料，全台各地12日、13日都還會是好天氣，但下周一（14日）開始，天氣就會出現變化，也就是說好天氣只剩下連假的最後2天。

高公局指出，西部國道車流上午出現壅塞情況，下午開始逐漸緩解，但由於國道上發生多起事故，行車的順暢度仍有受到影響，截至10日晚間6點，國道交通量為82.8百萬車公里。

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高公局說明，預計12日下午會出現提前北返的車流，壅塞路段預測為「國1北向虎尾到埔鹽系統」、「南屯到台中系統」、「新竹系統到湖口」、「國3北向竹山到中興」、「霧峰系統到霧峰」、「大山到香山」、「關西到三鶯」、「國5北向宜蘭到坪林」及「國6西向舊正到霧峰系統」，建議用路人可以提早出發，以避開車潮。

▼高公局公布的12日的國道交通概況預計。（圖／高速公路局）

▲▼12日的國道交通概況。（圖／高速公路局）

除了壅塞路段預測以外，高公局還說，為了舒緩車潮，12日將進行「下午2點到晚間9點國5蘇澳到頭城北向高乘載管制」、「全日封閉國1虎尾」、「埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道」、「單一費率（國3新竹系統至燕巢系統再8折收費）」、「深夜0-5時暫停收費」、「開放路肩及匝道儀控」等交通疏導措施。

高公局說明，針對連假期間的高速公路尖峰時段與路段，規劃了4條長途、7條短途替代道路，用路人可以利用台9替代國五、台63替代國6、台61替代國1及國3，避開塞車路段。

此外，中央氣象局預報員李孟軒說明，北部12日高溫落在30度到31度、中南部最高可達33度、東半部則是30度；不過，受到午後對流雲系影響，高屏地區12日午後可能出現陣雨，且有可能發生局部大雨。

依據李孟軒的說法，14日開始受到東北風增強的影響，迎風面的北部、東半部開始出現局部降雨，白天高溫會稍微下降，也就是說好天氣剩下連假的最後2天，結束後就會開始變天。

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▼國慶連假全台各地的天氣概況。（圖／中央氣象局）

▲▼國慶連假北中南東天氣概況。（圖／中央氣象局）

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