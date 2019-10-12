　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盼「食農教育」立法　陳吉仲：白米背後涉及文化、環境、生態「價值超過2千億」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委陳吉仲接受ETtoday專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲農委會主委陳吉仲日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，談食農教育。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

「食農教育」對農委會主委陳吉仲來說，不只是全台校園應有的教育，更是消費者要瞭解的。但陳吉仲坦言，食農教育是所有農業政策中最基礎的，但也最常被人遺忘。農委會特別於2018年研擬了《食農教育法》草案，並在同年底送入立法院審議，但到底能在哪一次立法院會期中通過？各界都在關注。

出生在屏東農家的陳吉仲對於台灣農作物可說是相當熟悉，但談到「食農教育」卻有些無奈，他指出，「食農教育」與民眾生活息息相關，但「食農教育」尚未立法，推動很多政策時，就不會把食農教育規劃其中，但如果立法、有新的規定，很多政策也能夠推得更順利，他同時也希望不只政府在推動，也希望能結合民間團體一起努力。

請繼續往下閱讀...

▲▼「呷飯免錢囉！」宜縣免費營養午餐9月開學上路，林姿妙（紅上衣）當打菜助手。（圖／記者游芳男攝）

▲教育部指出，學校將結合在地農會、農委會、機關、團體、大專院校、家庭與社區之人力等資源共同推動食農教育，建立長期合作模式，讓食農教育永續發展。（圖／記者游芳男攝）

根據農委會資料，107年台灣白米自給率達到34%，這是創10年新高。陳吉仲指出，糧食自給率是很多農民關心的，這也牽扯到食品安全問題，相關延伸的議題消費者知道嗎？了解愈多，就會愈知道如何保護台灣農業；又或是台灣受到極端氣候影響時，消費者買不到想買的食品時可以用哪類食品代替，「這就是為什麼要推食農教育，食農教育不只對學校，一般消費者都應該要了解。」

陳吉仲進一步舉例，「樹種下去就不能砍嗎？」、「洗水果要不要泡鹽巴水？」到底答案是什麼呢？該怎麼做才是對的？以上只是很小的例子，但也就能明白為什麼要推食農教育，消費者關心農產品安全，知道吃下肚的食物來源，也就更懂 得珍惜，所以食育更深層的意義其實是一種生命教育的過程。 

▲▼農委會主委陳吉仲接受ETtoday專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者呂佳賢攝）

陳吉仲也說，現在政府每年讓3000多所學校學生學插秧、收割，學生也因此懂得「粒粒皆辛苦」。陳吉仲說，台灣國產米產值350億，但其實對台灣的環境、文化、糧食安全等的價值已超過2000億，消費者吃米，也應知道米的含意，這是消費者權利的重要精神。

陳吉仲也指出，現在有太多不正確的食農資訊，期望下個會期「食農教育草案」能通過，並期盼2020年台灣糧食自給率達40%，推動鮮享在地，鼓勵消費國產品，加強飲食教育，來因應全球性糧食供應短缺及價格不穩危機。

▲▼宜蘭中小學營養午餐免費，是宜蘭縣長林姿妙競選的重大政治支票，宜縣府將在這次的縣議會定期大會中拚追加預算過關。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲陳吉仲期望下個會期「食農教育草案」能通過，並期盼2020年台灣糧食自給率達40%，推動鮮享在地。（圖／宜蘭縣政府提供）

關於「食農教育」立法，教育部的角色又應如何配合？教育部回應，依據學生衛生法規定，各級學校健康相關課程應包括健康飲食教育。健康飲食教育，以建立正確之飲食習慣、養成對生命及自然之尊重，並增進環境保護意識、加深對食材來源之了解、理解國家及地區之飲食文化為目的。在課程落實上，十二年國教之健康與體育學習領域中的「人與食物」單元及「健康消費」單元，皆列有培養學生健康安全消費的能力，對食農及食安的重視，強化學生獲得認識食材的知識。

而在食農教育尚未立法前，未來針對食農教育要如何推動？教育部也說，學校將結合在地農會、農委會、機關、團體、大專院校、家庭與社區之人力等資源共同推動食農教育，建立長期合作模式，讓食農教育永續發展，另外，也鼓勵各地方政府及學校採用在地認證食材，透過學校午餐辦理及食農教育活動，讓學生透過實作課程，實際看到植物的栽種到餐桌之完整歷程，學習吃在地食當季，從產地到餐桌的食農教育最終目標。
 

ET快訊
路邊「結石狀豆豆」女兒硬要！媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼
讓座魔人逼讓「非博愛座」給抱小孩乘客！她神回打臉..氣炸秒搶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

流感季節來臨　11/15起國小至高中接種疫苗！學齡前幼兒12/8開打

盼「食農教育」立法　陳吉仲：白米背後涉及文化、環境、生態「價值超過2千億」

路邊「結石狀豆豆」女兒硬要買！直線媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼眶濕

頭城到坪林龜速30公里！國5北上恐塞到半夜　國道今有9大地雷路段

小萌獸「黃喉貂」攻擊力爆表　網嗨翻：當100元圖案一定很棒

展華書局12月底熄燈！　台南北門路又一老店關門…網哀號：大學的回憶

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

流感季節來臨　11/15起國小至高中接種疫苗！學齡前幼兒12/8開打

盼「食農教育」立法　陳吉仲：白米背後涉及文化、環境、生態「價值超過2千億」

路邊「結石狀豆豆」女兒硬要買！直線媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼眶濕

頭城到坪林龜速30公里！國5北上恐塞到半夜　國道今有9大地雷路段

小萌獸「黃喉貂」攻擊力爆表　網嗨翻：當100元圖案一定很棒

展華書局12月底熄燈！　台南北門路又一老店關門…網哀號：大學的回憶

《黑色終結令》男星勞勃佛斯特腦癌病逝　享壽78歲

強颱哈吉貝日本觸陸！　超商「像在賣貨架」：杯麵、肉類、麵包全掃空

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

站上斷崖眺望太平洋！台東海景秘境餐廳　限量燉牛肉綿密入味

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

東涌警長3分鐘化解對立！　「超冷靜手法」引全場鼓掌...網讚：真正的香港警察

芝加哥公牛隊LOGO崩壞！傑出180一轉秒變「機器人趴螃蟹」　球迷看完…安內母湯

阿Ben揪老婆徐小可日走2萬步　沒達標繼續走...原因曝光！

桑契斯7.2局無安打封鎖紅雀　國冠G1國民2比0 1安打完封勝

荷蘭公開賽／白馭珀65分鐘三局大戰退中國　攜手廖蘇配進4強

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

餐廳吃飯叫外送　要清潔費給負評

他聞香茅「秒頭痛」　真相長知識

富爸逼女分手「7年後被判刑」　摩托車男：祝您二審順利

哈吉貝6字型颱風尾　下周濕涼變天

貓咪誤觸變電箱　斗南3780戶停電

客人叫外送　熊貓妹進屋見內褲男

好市多收費停車！她讚「真實人潮」

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

更多熱門

相關新聞

小萌獸「黃喉貂」攻擊力爆表網嗨翻

台灣山上有著萌死人不償命的「黃喉貂」，別看牠有著萌萌的外型，修長身體，根據台灣國家公園資料指出，這隻山林小萌獸，面對體型較大的獵物還會組隊出擊，但遇到人類時會保持距離好奇張望，尤其站立眺望的姿勢，讓不少網友看了直喊超可愛的啦。

上了岸也沒地方住！外籍漁工只能當廉價勞工

外籍漁工吃喝拉撒蝸居甲板下「喪失基本人權」

Q版玩偶＋創意飛機...農產花車遊行大比拼

台灣白帶魚即日起可直送大陸銷售

關鍵字：

食農教育陳吉仲國產米消費者農委會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

家寧滿臉傷口「我整型了」！Andy反應暖爆網：可以嫁了

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面