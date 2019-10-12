盼「食農教育」立法　陳吉仲：白米背後涉及文化、環境、生態「價值超過2千億」

▲農委會主委陳吉仲日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，談食農教育。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

「食農教育」對農委會主委陳吉仲來說，不只是全台校園應有的教育，更是消費者要瞭解的。但陳吉仲坦言，食農教育是所有農業政策中最基礎的，但也最常被人遺忘。農委會特別於2018年研擬了《食農教育法》草案，並在同年底送入立法院審議，但到底能在哪一次立法院會期中通過？各界都在關注。

出生在屏東農家的陳吉仲對於台灣農作物可說是相當熟悉，但談到「食農教育」卻有些無奈，他指出，「食農教育」與民眾生活息息相關，但「食農教育」尚未立法，推動很多政策時，就不會把食農教育規劃其中，但如果立法、有新的規定，很多政策也能夠推得更順利，他同時也希望不只政府在推動，也希望能結合民間團體一起努力。

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▲教育部指出，學校將結合在地農會、農委會、機關、團體、大專院校、家庭與社區之人力等資源共同推動食農教育，建立長期合作模式，讓食農教育永續發展。（圖／記者游芳男攝）

根據農委會資料，107年台灣白米自給率達到34%，這是創10年新高。陳吉仲指出，糧食自給率是很多農民關心的，這也牽扯到食品安全問題，相關延伸的議題消費者知道嗎？了解愈多，就會愈知道如何保護台灣農業；又或是台灣受到極端氣候影響時，消費者買不到想買的食品時可以用哪類食品代替，「這就是為什麼要推食農教育，食農教育不只對學校，一般消費者都應該要了解。」

陳吉仲進一步舉例，「樹種下去就不能砍嗎？」、「洗水果要不要泡鹽巴水？」到底答案是什麼呢？該怎麼做才是對的？以上只是很小的例子，但也就能明白為什麼要推食農教育，消費者關心農產品安全，知道吃下肚的食物來源，也就更懂 得珍惜，所以食育更深層的意義其實是一種生命教育的過程。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者呂佳賢攝）

陳吉仲也說，現在政府每年讓3000多所學校學生學插秧、收割，學生也因此懂得「粒粒皆辛苦」。陳吉仲說，台灣國產米產值350億，但其實對台灣的環境、文化、糧食安全等的價值已超過2000億，消費者吃米，也應知道米的含意，這是消費者權利的重要精神。

陳吉仲也指出，現在有太多不正確的食農資訊，期望下個會期「食農教育草案」能通過，並期盼2020年台灣糧食自給率達40%，推動鮮享在地，鼓勵消費國產品，加強飲食教育，來因應全球性糧食供應短缺及價格不穩危機。

▲陳吉仲期望下個會期「食農教育草案」能通過，並期盼2020年台灣糧食自給率達40%，推動鮮享在地。（圖／宜蘭縣政府提供）

關於「食農教育」立法，教育部的角色又應如何配合？教育部回應，依據學生衛生法規定，各級學校健康相關課程應包括健康飲食教育。健康飲食教育，以建立正確之飲食習慣、養成對生命及自然之尊重，並增進環境保護意識、加深對食材來源之了解、理解國家及地區之飲食文化為目的。在課程落實上，十二年國教之健康與體育學習領域中的「人與食物」單元及「健康消費」單元，皆列有培養學生健康安全消費的能力，對食農及食安的重視，強化學生獲得認識食材的知識。

而在食農教育尚未立法前，未來針對食農教育要如何推動？教育部也說，學校將結合在地農會、農委會、機關、團體、大專院校、家庭與社區之人力等資源共同推動食農教育，建立長期合作模式，讓食農教育永續發展，另外，也鼓勵各地方政府及學校採用在地認證食材，透過學校午餐辦理及食農教育活動，讓學生透過實作課程，實際看到植物的栽種到餐桌之完整歷程，學習吃在地食當季，從產地到餐桌的食農教育最終目標。

