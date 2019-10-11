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台灣女兒節「家庭野餐日」60家庭齊聚　翻轉刻板讚孩子都是寶貝

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▲▼ 首屆「台灣女兒節」活動計有60組家庭共襄盛舉。北市國小學生家長會聯合會總會長劉一寬（右）與秘書長翁志明（左）及臺北市私立安泰 。（圖／國小學生家長會聯合會提供）

▲首屆「台灣女兒節」活動計有60組家庭共襄盛舉 。（圖／國小學生家長會聯合會提供，下同）

生活中心／綜合報導

臺北市教育局今年首辦「台灣女兒節」活動，11日下午3點邀請到小學一年級到六年級女童與家人，一起到台北美崙公園草地上曬太陽野餐，吸引了60個家庭報名參加，全家一起參與各式闖關活動，留下拍立得全家福照片紀念，現場熱鬧且溫馨。

臺北市教育局希望翻轉傳統華人社會稍有重男輕女的刻板印象，今年首辦「家庭野餐日」，不但50個家庭報名額滿，也開放10個候補家庭一起參與，好天氣陪寶貝們野餐，爸媽帶著孩子們參與闖關活動，包括風車DIY、親子默契大考驗、創意餅乾等，外公外婆也一起入鏡，留下美好回憶。

請繼續往下閱讀...

其中臺北市國小學生家長會聯合會家庭教育委員會總召集人張其嵩，本身也育有2子1女，笑稱自己都不會偏心，「女兒今年12歲，不但從小就學國標舞，3個小孩也都有學大提琴和小提琴，平常一家人都會在假日出遊。」張媽媽則說，「我的爸爸教育我們並沒有重男輕女，所以我教育孩子也都要求平等。」

另一位擔任工程師的張爸爸，則有2個寶貝女兒，分別5歲和3歲，手裡抱著兒子僅有10個月大，張爸爸說，「我其實2個女兒就好了，女兒很貼心啊，都會說爸爸你工作辛苦了，女兒也很會撒嬌，常常會心軟。」反倒是張媽媽堅持要生小兒子。

張媽媽笑稱，「大女兒來表演跳舞，所以全家一起來參加野餐，我想要有男有女啊，但生了兒子又好像太多了，女兒都比較愛爸爸，就想生兒子，結果現在兒子也黏爸爸，沒關係都是我的孩子，其實到我們這輩女性比較獨立自主了，像是在家裡的話，也都是我在規劃活動，號召一家人出門。」

臺北市文林國小家長會會長韓世忠則是有2個寶貝女兒，最大的14歲，快要進入青春期了。韓世忠說，「要好好享受陪伴孩子的時光，我是6年級生，到我這輩其實重男輕女已經沒那麼多，我自己就希望第一個小孩一定要是女生
，比較能帶動家庭的向心力，而且和媽媽也會比較契合。」

韓世忠說，「女兒也是寶貝啊，現代人其實還比較想要生女兒，因為女兒比較沒兒子那麼調皮，覺得女兒貼心啊，會陪伴在身邊，而且很多女兒在家庭功能上比起兒子還齊全，當然現在男女平等都很好，都是我們的孩子。」

活動現場可以看到孩子們開心的放風箏、闖關玩樂，並和爸媽開心分享得到的小禮物，一家人席地而坐享受野餐樂趣、欣賞表演，還有家庭帶著狗狗一起散步，洋溢快樂和活力，幸運獲獎的家庭更開心衝上台。臺北市教育局希望透過「台灣女兒節」活動，讓爸媽可以多陪陪孩子，活動也在不間斷的音樂和表演聲中圓滿落幕。

臺北市國小學生家長會聯合會總會長劉一寬表示，「很開心今天活動有這麼多家庭前來，原本的來賓又邀請更多來賓到場，開放報名第一天就額滿，我們又再加開名額，也達到我們預期的目標，第一年辦只開放50組，希望明年可以擴大規模，財力上能夠招募更多單位協助，人力上相信各國小家長會會長都會持續踴躍加入，希望可以以家庭為基準，能夠推動更好的親子關係，明年預計要開放200組以上報名，相信沒有問題。」

▼北市國小學生家長會聯合會總會長劉一寬（右）與秘書長翁志明（左）。

▲▼ 首屆「台灣女兒節」活動計有60組家庭共襄盛舉。北市國小學生家長會聯合會總會長劉一寬（右）與秘書長翁志明（左）及臺北市私立安泰 。（圖／國小學生家長會聯合會提供）

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