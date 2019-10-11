周六觀光遊樂區將湧大量車潮！　4塞爆路段、時段快避開

▲大溪老街等熱門旅遊景點，周六將有大量車潮湧入。（示意圖／觀旅局提供）

記者胡順惠／台北報導

今（11）日雙十連假第二天，北部基隆北海岸、淡水、瑞芳、合歡山、清境農場及日月潭等著名觀光景點，一早即開始湧現車潮，台2線、台62線、台14甲線及台21線均出現車多壅擠現象，中部台74線快官及霧峰路段也是車潮不斷。公路總局表示，明（12）日觀光遊樂地區聯外道路明日全日將有較大車潮，並具「上午進入，下午離開」的趨勢，包含台3線大溪老街、台7線慈湖、台14甲線清境農場及合歡山、台21線日月潭等。

公路總局指出，12日下午收假將湧現返回工作地旅次，包含台1線水底寮北向（往屏東）、台9線礁溪北向（接國道5號頭城交流道）、台9線蘇花路廊北向（往蘇澳）、台9線南迴公路南向（往屏東）、台61線苗栗路段北向（接國道3號西濱交流道），皆可能出現局部路段車多或壅塞情形。

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上述易壅塞路段，公路總局已預先研擬相關疏導措施，如規劃替代道路、機動調撥車道、引導車輛分流等，同時於沿線路段亦增設導引指標，呼籲用路人依循指標行駛，並儘量避開尖峰路段及時段。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，公路總局提醒，這次共有14家業者86條國道客運重點疏運路線，於9日0時起至13日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）。

公路總局亦協調客運業者視人潮機動增班，從9日、10日西部國道客運共計行駛2萬650班次，疏運42萬7769人，相較106年國慶連假疏運人數減少19.29%；國道5號客運路線共計行駛4261班次，疏運7萬3924人，相較106年國慶連假疏運人數減少3.35%；實施優惠路線共計行駛1萬4974班次，疏運30萬4240人。

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