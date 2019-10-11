會尷尬？高嘉瑜打斷總統急插話　蔡英文：欸！這題不是我答嗎？

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日下午替民進黨港湖立委參選人高嘉瑜站台，但由於她過去跟台北市長柯文哲關係不錯，加上黨內初選時，力挺前行政院長賴清德。當被媒體問及會不會尷尬？總統還來不及回答，一旁的高嘉瑜急忙跳出來說，「我們是學姊學妹！」

高嘉瑜過去跟柯文哲關係密切，甚至多次跟綠營的政治人物產生嫌隙；在黨內初選期間，她更直接表態支持前行政院長賴清德。後來民進黨提名她出征北市港湖的立委，在黨內也掀起不小的議論。

▲總統蔡英文碧山巖開漳聖王廟參拜受到大量支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）



不過，蔡英文11日不計前嫌，仍親自前往位於內湖碧山巖開漳聖王參拜，同時替在地的高嘉瑜站台。在媒體訪問時，記者追問今天見面會不會尷尬？由於過去她跟柯文哲關係不錯，初選時也挺賴清德。

當記者才剛問完問題，站在蔡英文身邊的高嘉瑜不等總統開口，就率先跳出來說，「我們是學姊、學妹耶！台大法律系的」；這時候被插話的蔡英文轉頭看了她一眼，笑著說，「欸！這題不是我答嗎？」

只見高嘉瑜露出略顯尷尬的燦笑，蔡英文回過頭來對著提問的記者說，「我們關係也不錯啊！」一旁的高嘉瑜再次跳出來說，「對啊！你不知道我們關係很好吼！」蔡英文又接著說，「對啊，我們一定要讓她當選。」

▲總統蔡英文碧山巖開漳聖王廟參拜受到大量支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文碧山巖開漳聖王廟參拜，力挺在地立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）



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