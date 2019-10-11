郭、柯立委參選人打對台！柯文哲：若完全一樣　乾脆合併成一個黨

記者楊亞璇／新北報導

郭柯合作生變？鴻海創辦人郭台銘與台北市長、民眾黨主席柯文哲分別在台中、苗栗同選區各自提出立委參選人打對台，柯文哲11日陪同民眾黨板橋東區立委參選人吳達偉拜票時受訪表示，已經95%都沒有衝突，「如果完全都一樣，乾脆就合併成一個黨就好了」。

民眾黨在苗栗推朱哲成，郭家軍則推陳怡樺；民眾黨在台中北屯區推謝文卿，郭昕宜則代表郭家軍。對於郭、柯人馬鬧雙胞一事，柯文哲認為，民進黨跟國民黨是百分之百衝突，如果我們跟郭台銘合作，95%都沒有衝突，這已經算很高level、很高程度的合作，「如果完全都一樣，乾脆就合併成一個黨就好了」。

對於那無法順利合作的「5%」是什麼？柯文哲認為，郭董從藍營出來，他有很多親戚朋友，有過去的人脈，他也有自己這邊的人脈，哪有可能說會完全一樣，國民黨自己內部初選，有時候都沒辦法協調出一個人出來選，台灣的政治，對於政治理念要開始改變，多元開放是一種新的思維。

至於當初說要與郭陣營協調整合，身為黨主席會去協調嗎？柯文哲強調，會盡量，「已經做到95%沒有衝突，這已經很厲害了」，不然民進黨跟國民黨是百分之百衝突，「我們這個衝突是5％，還是有相當程度的合作」。

是否代表不排除雙方都推人？柯文哲直言，還是有可能，百分之百一樣，乾脆就「等號」了，所以是新的概念，合作哪有什麼百分之百合作，每次開玩笑說，你兒子都沒有那麼聽你的話，你怎麼會期待說，跟你的平等的合作夥伴百分之百一樣，不可能啦。

他說，所以是一個重要政治思維，「政治上不應當求100%相容，為什麼要講多元開放，每次次講容忍是自由的基礎，這個很重要的政治思維要帶進台灣」。

▲郭台銘、柯文哲日前合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）