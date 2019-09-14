琉璃蟻入侵南台灣！居民不敢開燈一片黑　上萬「小黑點」拍翅噁竄

▲雙疣琉璃蟻。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

琉璃蟻肆虐中南部，又具趨光性，所到之處包括路燈下、家中燈具及牆壁上，無不停得密密麻麻。其中，雲林古坑華山、高雄六龜地區飽受蟲害，家家戶戶入夜不敢開燈，入夜就像死城一片黑漆漆，讓居民叫苦連天。

高雄有網友在臉書貼影片表示，琉璃蟻肆虐，六龜燈源處都鋪滿密密麻麻的小黑蟻，令人看了頭皮發麻。還有人抱怨，「琉璃蟻再不想辦法消滅，六龜觀光客會愈來愈少，晚上一到，六龜就像死城一樣！一片黑！」

▲疣胸琉璃蟻小檔案。（圖／防檢局）

據了解，這些琉璃蟻具趨光性又會飛行，往往成千上萬地聚集在路燈、紗窗、牆壁跟家中燈具上，一但住家又縫隙，就會鑽入，今夏以來山區災情尤為嚴重，還有許多店家遭受池魚之殃，生意大受影響。

根據《中央社》報導，農委會防檢局長馮海東表示，近年來琉璃蟻入侵問題嚴重，災情遍布雲林、嘉義、南投及高雄，推測跟生態失衡、氣候變遷及路燈裝設有關。

他指出，嘉義一半是疣胸琉璃蟻、一半褐扁琉璃蟻，高雄災情則是褐扁琉璃蟻，但因為具備趨光性，又適逢褐扁琉璃蟻交配期，自然會傾巢而出，往亮光處聚集。

▲高雄網友抱怨，琉璃蟻肆虐，六龜入夜後宛如死城。（圖／翻攝自臉書社團／我是六龜人，關心故鄉事）

馮海東建議，換偏黃、波光比較不敏感的燈，可以改善琉璃蟻聚集的情況，或可採取誘殺、餌劑毒死；例如在戶外點燈，下方放水盆，或在糖水內加入1或3%的低劑量硼砂、硼酸，引誘工蟻取食，再回到蟻窩相互餵食，如此一來約蟻群5到7天就會自然死亡，但要注意避免讓小孩、兒童誤食。

六龜區公所提醒，琉璃蟻出現時都多達數千隻，往往成群結隊沿水管爬進屋舍，但因為族群數量繁多，通常只有3成左右會外出覓食，所以用多少殺蟲劑都沒用，最有效的方法是設置餌劑，讓琉璃蟻取食後帶回分享給夥伴，才有可能降低整體族群的數量。

六龜區公所教導自製琉璃蟻餌劑，全文如下：

自製螞蟻藥（※注意！請防範家中小孩誤食※）

1.水60克

2.糖30克

3.硼砂10克 這種比例硼砂約 10%

4.本藥劑有弱毒性，勿食用