嚴部長視導東引高登防務　向官兵賀秋

軍聞社記者李一豪東引12日電

「今天看到大家的表現，我相信防區官兵絕對有能力、有信心，保衛國家安全！」秋節將屆，國防部長嚴德發12日特別前往偏遠離島，代表三軍統帥蔡英文總統犒慰官兵辛勞，同時肯定他們勤訓精練的戰力，是國人安心過節最溫暖的依靠。

嚴部長上午由聯參主管陪同，先後前往東引、高登等地視導駐軍，頒發加菜金，提前向官兵祝賀秋節愉快，肯定他們戍守「國之北疆」的付出與貢獻。

嚴部長相當重視戰訓工作成效，除聽取部隊任務簡報，巡視防務，並實地站上國土第一線的哨所眺望，瞭解當面情勢，與幹部深入研討，提出工作指導，對地區防務有殷切期許。

對於防區部隊戮力戰訓的成果，嚴部長感到相當欣慰，特別重申平日提醒官兵的格言「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」強調句中的「待」，所憑藉的即為官兵扎實訓練，以及累積而成的專業能力。

行程中，嚴部長多次豎起大拇指，為官兵按「讚」表示肯定，鼓舞基層士氣。

不僅如此，嚴部長非常關心基層官兵，親切地與他們寒暄，「家住哪裡？」「來島上多久了？」「休過假回家了嗎？」「平常多學習，把握時間充實自己！」部長鼓勵弟兄姐妹，把握在偏遠離島服務的難得機會，充實自己的人生經驗，因為「小時候別人保護我們，現在換我們保護別人，這是值得一輩子驕傲的回憶！」

另外，嚴部長特別叮囑幹部落實官兵照顧，改善起居設施，提升生活品質；尤其，時節即將入秋，防區冬季相當寒冷，冬季前務必完成各項防寒、保暖設施與裝備檢整，使官兵在良好的工作與生活環境中，專心投入戰訓本務，鞏固國土安全，善盡保國衛民職責。

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