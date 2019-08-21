Apple Card在美國全面開放申請！叫Uber也享3%現金回饋

▲蘋果稍早已正式向全美推出Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果稍早已正式向全美推出Apple Card，更新至最新版本的iPhone用戶，僅需開啟手機內建的錢包應用程式（Wallet），即可開始申請流程，成功獲批准後，還可再自行申請實體版卡片。

蘋果發布的新聞稿指出，自20日起向所有美國用戶推出與高盛合作的信用卡服務Apple Card。蘋果網路服務副社長貝利（Jennifer Bailey）表示，消費者對Apple Card的興趣及其受歡迎程度令他們感到興奮，「消費者告訴我們他們喜歡Apple Card的簡單性，以及它如何讓他們更好地了解他們的支出。」

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在此之前，Apple Card服務已提前邀請部分使用者試用，其鈦金實體卡片更成功獲得不少用戶的青睞。Apple Card不收取年費、滯納金信用超額費用，也不收跨國交易手續費；回饋方面，根據蘋果最初的說法，使用Apple Card在Apple Store及其線上通路購買商品可獲得最高3%現金回饋，一般透過Apple Pay消費則有2%現金回饋，使用實體Apple Card鈦金信用卡消費為1%現金回饋。

不過蘋果在此次聲明也宣布，將開始納入第三方商家向用戶提供3%現金回饋。目前，蘋果已與網路叫車巨頭Uber達成協議，用戶若以Apple Card支付Uber及UberEats外送服務，皆可享有3%現金回饋。該公司將在未來幾個月陸續增加提供3%現金回饋的店家。

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