中獎率、頭獎獎金創高！　台彩首度年中推「1,000萬大富翁」刮刮樂

▲台彩總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（2）日推出年中頭獎獎金最高的新款刮刮樂「1,000萬大富翁」，頭獎1,000萬元有2個，總中獎率60%，成為目前市面上頭獎獎金跟總中獎率最高的刮刮樂，台彩總經理蔡國基表示，七夕情人節、父親節即將到來，刮刮樂是不錯的送禮選擇，不僅能挺公益，還能中大獎。

今天上市的刮刮樂「1,000萬大富翁」每張售價1,000元，共有2個頭獎1,000萬元，3個貳獎100萬元，還有超過40萬個2,000萬元（含）以上的獎項，總中獎率60%；另外同日上市的「一路發」每張售價200元，共有4個頭獎200萬元，還有超過20萬個800元（含）以上的獎項，總中獎率30.25%。

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▲根據台彩統計，台北市信義區最旺，一共刮出3個，成為全台含金量最高的行政區。（圖／記者紀佳妘攝）

根據台灣彩券公司統計，從2014年1月至2019年7月發行以來，一共刮出37個千萬元以上大獎，其中台北市共刮出8個，位居全台之冠，緊追在後的是台中市（7個）和高雄市（5個）；進一步細看台北市幸運兒分布，又以台北市信義區最旺，一共刮出3個，成為全台唯一刮出最多千萬富翁的行政區，可說是「含金量最高的行政區」。

統計指出，刮出千萬大獎的幸運兒中，男性有21位、占比57%，而女性則有16位、占比43%，其中男性又以40至49歲的「已婚穩重男」最多，女性則以30至39歲的「單身輕熟女」最多。

台彩公司總經理蔡國基表示，今年1至7月刮刮樂銷售表現亮眼，較去年同期成長17%，這次首度在8月加碼推出頭獎1,000萬元的刮刮樂「1,000萬大富翁」，主要是今年過年千萬以上刮刮樂銷售表現好，年輕人、女性族群增加不少，這次特別在年終推出高額頭獎刮刮樂，期盼延續過年熱潮，不用等到過年，就有機會能夠晉升千萬富翁。