連44槓！威力彩下期頭獎上看16.5億　包牌、集資撇步報你知

▲威力彩下周一開獎的頭獎獎金上看16.5億元，吸引不少民眾紛紛到投注站試試手氣。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連槓44期，頭獎遲遲未開出，下周一（5日）開獎預估銷售金額4.6億元，頭獎累積金額上看16.5億元，若有幸運兒一注獨得，將是今年最高的單注獎金、公益彩券第4屆（2014年）以來第4高單注獎金。

去年端午節威力彩曾加碼2億元，由於不久後馬上開出，因此去年7月頭獎累積金額只有2.4億元、銷售3.8億元，不過今年威力彩連槓多期，銷售金額不斷攀高，頭獎金額上看16.5億元，相較去年同期的銷售增加19.4億元，成長幅度高達511%，也就是成長5倍。

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威力彩頭獎高額效應發威，頭獎金額上看16.5億元，不少民眾紛紛到投注站想要試試手氣，也有不少人集資買彩券，不過台彩總經理蔡國基建議，集資民眾記得要留下「人事時地物」的證據，也就是哪一期威力彩、集資金額、姓名等相關資訊，並要拍照存證，以免中獎後引發糾紛。

至於威力彩如何買才能提高中獎機率，蔡國基分享，「包牌」是一個不錯的選擇，他過往都會第一區採用電腦選號的方式，第二區全部包下來01至08個號碼，就不會與大獎擦身而過。

值得一提的是，外界傳說集資不能代墊、也不能欠錢，而且要心存善念，財神爺自然而然就會眷顧你。