刮刮樂千萬元得主統計大公開！　40～49歲「已婚穩重男」、30～39歲「單身輕熟女」最旺

▲刮刮樂大獎得主，一向神秘不現身，得透過台彩的統計，外界才能瞭解其中的共同特點。圖左為台彩總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者李錦奇／台北報導

常買刮刮樂的民眾們注意了，台彩公司統計發現，自2014年以來，一共有37位千萬元以上大獎的幸運得主，其中，台北市出現最多，一共有八位。至於得獎的幸運兒，以40至49歲的「已婚穩重男」最多，女性則是30至39歲的「單身輕熟女」最旺。

台彩表示，從2014年1月至2019年7月發行以來，一共刮出37個千萬元以上大獎，其中台北市共刮出8個，位居全台之冠，緊追在後的是台中市（7個）和高雄市（5個）；進一步細看台北市幸運兒分布，又以台北市信義區最旺，一共刮出3個，成為全台刮出最多千萬富翁的行政區，可說是「含金量最高的行政區」。

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統計指出，刮出千萬大獎的幸運兒中，男性有21位、占比57%，而女性則有16位、占比43%，其中男性又以40至49歲的「已婚穩重男」最多，女性則以30至39歲的「單身輕熟女」最多。

台彩公司總經理蔡國基表示，今年1至7月刮刮樂銷售表現亮眼，較去年同期成長17%。這一回，台彩首度在8月加碼推出頭獎1,000萬元的刮刮樂「1,000萬大富翁」，就是發現今年過年期間，千萬以上刮刮樂銷售表現好，年輕人、女性族群增加不少，因此讓彩迷們不用等到過年，就有機會能夠晉升千萬富翁。