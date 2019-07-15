郭台銘輸掉國民黨總統初選　鴻海股價淡定

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1396 票 75.01 % 465 票 24.99 % 總計 1861 票。

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

國民黨總統初選民調今（15）日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，鴻海（2317）創辦人暨董事郭台銘取消原訂於下午召開的記者會，並宣布稍晚會發表聲明，今日鴻海股價以77.1元開出，一度跌幅超過1%，隨即收斂，表現相對淡定。

國民黨今年有5位總統初選參選人，其中鴻海創辦人暨董事郭台銘從宣布參選至今，對鴻海股價造成不少波動，今日國民黨在上午8時就開始拆封總統初選民調資料統計，再加上郭台銘競選辦公室早已預告不會出席黨部公布初選勝利記者會，影響鴻海股價以77.1元開出，一度跌幅超過1%，但是表現相對淡定。

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郭台銘作為鴻海創辦人，一舉一動仍然牽動股價漲跌，但是法人認為，鴻海股價還是以基本面為主，尤其接下來第3季是產業旺季，進入蘋果iPhone備貨時期，可望進一步帶動鴻海營運提升，同時鴻海上半年營收創歷史同期新高，對股價都有拉抬的影響。

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