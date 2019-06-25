快訊／福衛七號順利發射升空！台灣人的驕傲衝上天空

▲福衛七號順利升空！此為今年四月 SpaceX 執行「Arabsat-6A」任務時的發射畫面，圖中火箭型號就是福衛七號要搭乘的獵鷹重型。（圖／取自太空中心粉絲專頁）

記者周康玉／新竹報導

（不斷更新）

5、4、3、2、1！福衛七號順利在美國發射升空！台灣人的驕傲也跟著在太空中閃耀，同步觀禮的新竹國家太空中心，全場歡呼掌聲不斷，都為台灣航太史邁向新里程碑而開心。

就在發射三分鐘後第一節火箭推進器脫離，就在發射後的3分49秒時，第一節火箭順利脫落，第二節火箭緊接著點燃，全場歡聲雷動。然而，11分45秒時，最沉重的主推進器在空中爆炸，回收失敗。

在發射後的7分44秒時鼻錐罩脫離，8分30秒時候測推進器收回，有兩節火箭順勢掉落地面，回升成功，達成史上最不可能的火箭回收任務。

發射後的93分鐘，第一顆衛星開始與火箭分離，六顆衛星完全分離要歷時13分鐘，180分鐘後，衛星將與澳洲達爾文地面首次通聯，393分鐘後再與台灣地面通聯，此時六顆衛星皆停留在地表約720公里的同一暫駐軌道上。

福衛七號是台美在科學領域中最大的合作計畫，2010年就簽署。



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