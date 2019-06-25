蔡英文：福衛七號是台灣太空科技發展里程碑　資料將分享國際

▲總統蔡英文前往新竹太空中心觀看福衛七號發射直播。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／綜合報導

福衛七號將於今（25）日在美發射，總統蔡英文也前往新竹太空中心觀看直播，她於致詞時表示，福衛7號升空是台灣太空科技發展的里程碑，也是台灣與美國合作以來最大型的科學合作計畫，升空後將接替福衛3號，成為太空中最精準溫度計的2.0版，發揮其最強大的氣象監測功能，資料未來也會方想給全世界。

福衛七號將在美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island）、透過太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭升空，福衛七號是氣象衛星，準備接棒「天氣衛星老將」福衛三號，未來將提供比福衛三號精確度再高一成的氣象預報，被專家譽為「進化版的溫度計」。蔡英文今日也前往新竹太空中心，與民眾一同親眼見證。

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蔡英文介紹，福衛七號一共包含6枚衛星，是一組最精密也最新進的氣象衛星。這組衛星來自台灣跟美國有史以來最大型的科學研究計畫，順利升空後，將接替服役13年的福衛三號，成為太空中「最精準溫度計的2.0版」。

福衛七號測量到的資料將可以不受陸地或海洋的限制，也不受天候的影響，發揮到最強大的氣象監測功能，其所觀測的資料也將分享給全世界，無論是防災、減災，或是氣候變遷、環境永續發展的議題，台灣都將因福衛七號的存在而對國際社會做出最大的貢獻，這就是科學和科技最大的價值。

蔡英文指出，這項重要的成就來自於政府、國研院還有國家太空中心許多默默付出的同仁，以及氣象局及台灣科研界的團隊，他們每一位都是我們的太空英雄，都是台灣之光。兩年前，福衛五號升空見證了台灣有自主研發太空衛星的能力，現在福衛七號6枚衛星的升空，則會見證台灣的空科技在國際舞台上發光發熱。「接下來還會一棒接一棒，每年發射新的衛星，台灣人的勇氣和決心，將會隨著每一次衛星升空在太空中不斷閃耀。」

福衛七號順利升空，蔡英文在會後聯訪時表示此次衛星發射就是台美在科技方面合作的具體呈現，未來雙方合作將會繼續進行，國家也會給予團隊最大的支持。