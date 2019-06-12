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做空比特幣賠4.5億？比特易創辦人自殺　網傳「完美履歷」揭疑點

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財經中心／綜合報導

區塊鏈市場數據分析與服務平台「比特易」的合夥人張歆彤，日前透露42歲的創辦人惠軼已在本月5日自殺身亡。消息公開後在網路上掀起熱烈討論，有傳聞指出，惠軼疑似是因為做空比特幣損失1億元人民幣（約新台幣4.53億元）才會尋短；但也有財經界的人士質疑，「他這種級別的人虧1億元人民幣應該能頂住，不至於自殺」。

做空比特幣慘虧4億，比特易創辦人自殺身亡。（圖／翻攝自百度百科）

▲惠軼在網路上公開的經歷堪稱完美。（圖／翻攝自百度百科）

綜合陸媒報導，張歆彤10日晚間11時25分突然發布消息爆料，惠軼已在5日去世，「親愛的惠軼已於6月5日永遠離開了我們，當天清晨，我在極大的悲痛中見到他最後一面。從2018年5月老惠邀請我加入他的創業公司比特易，到同年8月離開，雖然只有短暫的3個月，但我見到他的正直、善良與聰慧，對工作永遠充滿激情。我至今仍難以想像也無法接受，他竟然會選擇主動結束自己年僅42歲的生命。」

請繼續往下閱讀...

由於惠軼在網路上公開的經歷堪稱超完美履歷，逝世的消息一傳開，隨即掀起大陸各界正反意見熱議。在百度百科的搜尋頁面中，他畢業於中國科技大學，曾在長江商學院就讀EMBA課程，擔任過IBM中國研究中心高級研究員、Microsoft高級產品經理等職位，2008年創辦科技公司，2017年12月創辦比特易平台。

做空比特幣慘虧4億，比特易創辦人自殺身亡。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

▲陸媒報導惠軼的死訊。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

有傳聞指出，惠軼是因為百倍槓桿做空比特幣，沒想到爆倉虧損投資者2000個比特幣，相當於1億元人民幣，最後才會走上絕路。（爆倉是指在某些條件下，投資者保證金帳戶中的客戶權益為負值，即虧損大於帳戶中的保證金）

但有財經界人士提出質疑，像惠軼這種級別的人，虧損1億元人民幣應該還能頂住，不至於得以自殺收場。惠軼的死訊疑點未解，陸媒記者試著聯繫比特易的相關聯絡人，但撥打電話都無人接聽，究竟真相為何，大概還需要一段時間追查才能釐清。

▼惠軼是比特易平台的創辦人。（圖／翻攝自比特易網站）

做空比特幣慘虧4億，比特易創辦人自殺身亡。（圖／翻攝自比特易網站）

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做空比特幣賠4.5億？比特易創辦人自殺　網傳「完美履歷」揭疑

關鍵字：比特幣,比特易

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