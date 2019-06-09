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味全總座張教華「每天七點、全年無休到營業所報到！」帶人帶心的領導學

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▲味全公司今年1月召開董事會，通過張教華接任總經理一職。（圖／記者林敬旻攝）

▲味全公司今年1月召開董事會，通過張教華接任總經理一職。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／專訪

從基層做起、身為味全老將的味全總經理張教華，今年一月回鍋接任總經理一職，逾三十年資歷的他，在管理上秉持「公私分明、帶人帶心」的原則，成為帶領味全業績倍增，能讓員工服氣的老大哥。

時間拉回民國72年。頂著東吳企管系高學歷的張教華，選擇進入全台第一家上市的食品公司味全，從乳品事業部的基層員工開始做起，而公司希望同仁不要只坐辦公室，應該到營業所有所歷練，以瞭解產品業務與行銷面向，因此對新進的大學生同仁廣發英雄帖。

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▲味全總經理張教華在公司的資歷超過三十年，在管理上秉持「公私分明、帶人帶心」的原則。（圖／記者林敬旻攝）

▲味全總經理張教華在公司的資歷超過三十年，在管理上秉持「公私分明、帶人帶心」的原則。（圖／記者林敬旻攝）

張教華當年是第一個自告奮勇到營業所當主任的大學生員工，要空降領導基層營業所並不容易，張教華說，他每天早上七點鐘出現在營業所，一年365天全年無休看著業務員領貨、送貨，不僅贏得同仁的信任，也奠定他在乳品事業上的專業。

味全老員工回憶，張教華每天早上準時現身營業所，和業務員一起領貨、送貨來「搏感情」，直到晚上七點鐘後，等到員工下班了他才下班，「和7-ELEVEN一樣全年無休」，以親力親為贏得基層員工都沒話說。

另外，公司裡的營業單位每個月都有業績競賽，為了提升業績，張教華也跑在第一線，帶領同仁開拓負責區域內的客戶，再交給業務員做配送服務，靠著團隊作戰、共同打拚的戰略，讓他所在的大安、景美營業所業績倍增。

從當年點心部的主辦、冷藏鮮乳營業所主任，再從乳品事業群的副理、經理、協理到味全總經理，張教華感念歷任長官對他的指導與提攜，這次回任總座更是肩負重任，要靠著超過三十年打下的向心力，帶領團隊於五年內重返高峰。

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關鍵字：味全,張教華,總經理

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