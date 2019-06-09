味全董座陳永清將交棒　總座張教華立下四大戰略方針：「五年內重返高峰！」

▲味全公司現任董事長陳永清(圖左)將於今年股東會後卸任，總經理張教華將帶領團隊力拚五年內重返高峰。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／專訪

成立逾一甲子的味全公司，將再有高層人事異動！現任董座陳永清將於股東會後正式交棒，而今年初出任總經理的張教華，已立下四大戰略方針，目標帶領味全老戰友們在五年內重返業績高峰。

歷經「滅頂」風暴重創後，老字號飲品大廠味全可說是「被重重擊了一拳」，但當年臨危受命的陳永清接任董事長後，堅持不裁員，從財務結構面上為味全減債瘦身，帶領全員挺過營運谷底，終於看見曙光。

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營運逐步向上的味全，台灣業務已大幅減虧，何時能重返獲利也備受外界關注。對此，張教華接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，他重返味全以來，將調整營運體質列為首要任務，也對帶領味全重返高峰責無旁貸。

▲味全總經理張教華在公司的資歷超過三十年，在管理上秉持「公私分明、帶人帶心」的原則。（圖／記者林敬旻攝）

「味全不可能放棄台灣市場！」大學畢業的第一份工作即進入味全公司的張教華，語氣堅定地表示，當他被徵詢接任總經理一職時，「我馬上說好！」內心沒有半點猶豫，正是秉持「誠信務實」的味全精神。

張教華說，味全公司在高峰時期，曾有一年獲利160億元的紀錄，他上任以來，以修復品牌力、拉抬銷售營業額、提升毛利率及營業費用合理化等四大方針，與團隊老戰友達成共識，也憑著合作多年的默契往目標邁進。

依據財報，味全今年第一季稅後淨利達11.19億元，較去年同期大增8.57倍；首季每股稅後純益（EPS）達 2.21元，不僅高於去年同期的0.23元，更賺贏2018年全年的1.94元。稅後淨利跟EPS，均刷新歷來單季新高紀錄。