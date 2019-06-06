Uber越來越猛！紐約用戶下個月能叫直升機　價格範圍出爐

▲Uber目前正在紐約測試直升機服務。（圖／取自Pixabay）

財經中心／綜合報導

前陣子，Uber連署在台灣吵得十分火熱，不到一個月就累積5000多人聯署，為的就是希望把Uber留在台灣，它帶給生活的便利性可說是遍及全球，目前在紐約，Uber更是開啟了一篇新章節，正在測試直升機服務。

根據Fortune報導，用戶能夠透過Uber的應用程式來預定機票，該項目稱為Uber Copter，目前測試的航班起點為曼哈頓某直升機停機坪，降落點為甘迺迪國際機場。

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Uber公司表示，紐約市的用戶能從7月9日起開始預訂航班，平均費用為200至225美元（約6328至7119元台幣），Uber飛行業務負責人艾利森（Eric Allison）表示，公司計畫將來在其他城市提供該項服務。

Uber自上個月開始迎來美國自2014年以來最大的IPO，公司強調將會推出各種有關交通方式的投資，除了世界規模最大的叫車服務外，還營運自動駕駛汽車、電動自行車、摩托車以及現在的直升機，下周，Uber將在華盛頓舉辦一場會議，內容與飛行交通有關。

一名知情人士表示，Uber Copter的預訂僅有特定的成員才能獲得最高兩大級別Platinum和Diamond的服務，他們還能提前五天預約服務，而每架直升機可容納5名乘客，與汽車收費一樣，可能會因當下因素使價格產生波動。