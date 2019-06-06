加速汰換舊機車！　2020年四行程機車「補助5000元」

▲圖為台南市環保局加強機車定檢，加速淘汰二行程機車。（圖／環保局提供）

生活中心／綜合報導

現行老舊機車汰舊換新補助，只限於「二行程機車換購電動機車」，環保局為了加速老舊機車汰換，計畫擴大補助範圍，研議2020、2021年汰換車齡10或15年以上的四行程機車也納入補助，可換購電動機車之外，還對換購七期燃油機車開放補助。環保署預計每年投入5億元經費，2年合計10億元。

環保署初步規劃，2020年開始，二行程機或一定車齡的四行程機車，換購重型電動機車或七期燃油機車，每輛可補助5000元，換購輕型電動機車，則每輛可補助3000元，不過到了2021年，兩項補助會分別遞減為3000元及1000元。

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目前若只是單純淘汰二行程機車，每輛補助500元，新購電動機車則有1000至3000元的補助，淘汰二行程機車並換購電動機車則有3000至5000元的補助。值得注意的是，單純淘汰或新購補助，將按原計畫到2019年底，明年起將不再延長，只會延續汰舊換新補助。

目前全台機車超過1300萬輛，車齡10年以上的超過650萬輛，15年以上的約有350萬輛。二行程機車經鼓勵汰舊換新後，近2年已經淘汰50萬輛，剩下70萬輛，而明年主要汰換對象為四行程機車。對於2020至2021年的補助方案，環保署目前正在蒐集各方意見，預計年底拍板。