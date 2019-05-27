郭台銘後援會登廣告批綠營稱軍公教「米蟲」　府院譴責要求道歉

▲郭台銘配天宮參拜。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海董事長郭台銘的後援會於在報紙頭版登半版廣告，當中批評「民進黨政府認為退休人員是台灣社會的『米蟲』」。對此，總統府發言人丁允恭26日表示，國家年金改革的完成，有賴於全體軍公教人員的付出與體諒，政府與國人深為感謝，不會更不曾出此惡言。這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，不負責任的以仇恨語言操弄社會對立，總統府給予強烈譴責，而行政院也要求郭台銘道歉並澄清說明。

丁允恭表示，不清楚這個單位與準備參選總統的郭台銘董事長之間是否存在隸屬關係，但期待郭董事長應發揮社會責任，共同制止不當行為。

丁允恭強調，過去執政者缺乏承擔，坐視國家年金財政持續惡化，一直到蔡英文上任後，才啟動相關改革，結構性的改革年金制度，讓軍公教的年金制度得以永續，根本保障所有人員的退休生活；而在改革的背後，就是有賴於全體軍公教同仁的體諒與無私，改革才能順利完成。

丁允恭進一步指出，如今年金制度不再如前總統馬英九所說的「即將掉下懸崖」，年金財政也回復健全永續，國家更有能力為軍公教同仁調升停滯多年的待遇。

他認為，這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，拋出偏激不實的言論，意圖透過社會對立來謀取選舉利益，是極不負責任的危險做法。

▼郭台銘後援會刊登廣告。（圖／記者袁茵翻攝）



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