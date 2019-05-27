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批蔡多於大陸？柯文哲7分鐘吐心聲「做好是應該」　網瘋傳：阿北有總統高度

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政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲24日在日本出席僑宴餐會，被問到近來許多人關注的問題「為什麼批評蔡英文比批評中國大陸多」，而「蔡英文有什麼值得稱讚的地方」？柯文哲用了7分鐘左右的時間，嚴肅回答「執政者做得好是應該的」，而且「不是批評你的就是敵人」。理性不煽動情緒的發言被網友瘋傳，「小國就只要有智慧的人」、「有總統的高度」。

台北市長柯文哲24日晚間出席此次訪日行唯一一場僑餐會，在演講後的QA時段，一名與會來賓問到，台灣主要敵人就是中國，但市長對蔡總統批評多於對中國大陸，不是要找碴，是很多人疑問，蔡總統有沒有值得稱讚的？中國哪些值得批評？

▲▼柯文哲與大東京地區僑團座談餐會。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲與大東京地區僑團座談餐會。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲回答，當然可以說他一直在批評蔡政府，不過猴子不是爬到樹上才屁股紅，他是因為爬到樹上才被看到，蹲在地上誰知道牠屁股紅，「國民黨沒在執政，所以不會被看到，看到照樣罵。」所以蔡總統哪一點好，柯文哲表示，「我跟你講，做為執政者，做好是應該的，只有做不好會被批評」，因為人民把權力給你，你有最大的權力，你本來就該做對。

柯文哲表示，中國要併吞台灣是既定政策，他就一定要幹掉你，「老實講，我們要做的就是活下去。」他指出，台灣的位置有其重要性，現階段美國不可能放掉台灣，因為台灣在第一島鏈重要位置，坦白說，台灣出問題日本比我們還緊張，因為日本98%能源要通過台灣，不管事台灣的東海岸還是西海岸，「台灣要是落入中國手裡，生命線就被切斷了，美國也不會允許第一島鏈有破口，所以事實上美國底線是台灣不能變中國軍事基地。」

「我每次講，統獨是假議題。」柯文哲說，美國不可能讓台灣獨立或統一，台灣激怒中國也不需要，他們不願意冒這個險，落入中國手裡他們也不會同意，「所以明白講，統獨現階段是假議題，但在台灣變成真議題，很多政治人物用這在操作。」

▲▼柯文哲與大東京地區僑團座談餐會。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲在座談餐會上回答「批評蔡英文比批評中國多」的問題。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲接著表示，其實日本和台灣同樣夾在中美之間，所以日本如何處理其實給台灣很大的借鏡，「日本怎麼應付這局面？我跟日本政界說保持聯絡，有什麼方法可以給我們講一下、copy一下。」

「到現在為止，我有做任何對不起台灣的事嗎？你想得到嗎？沒有啊。」柯文哲說，其實不是敵人就是朋友，可是很不幸，在台灣常常不是朋友就是敵人，所以「我明白講，有時候常常變成權力的保衛戰。」

柯文哲說，不是人家罵你就是你的敵人，像管中閔事件「給他做會併發症、不給他做併發症會更嚴重」，後來的結果，「我有講錯嗎？結果咧，他還是做了，傷害多大。」他也說，吳音寧有必要這樣搞？為了一個小小職務搞到這樣，不能處理掉嗎？「做為執政者，做對應該，做不到要反省，回去要改，批評不就是就是你的敵人。」

▲▼柯文哲美女口譯。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲日本行，他說日本有許多地方值得台灣借鏡。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲表示，當外科醫生最常做就是死亡與病發症討論會，「開這樣會死掉，外科醫生聽到哪裡有問題都非常歡迎，不解決問題，問題會解決我們」；柯說，1933年不是希特勒武裝政變上來，是人民擁護他，「德國人思考他們自稱地球上最理智民族，怎會讓瘋子把國家帶上毀滅之路，因為一戰後，德國人受太多屈辱，絕望。」

柯文哲表示，台灣很多政治局面，台灣人太絕望，換三個總統還這樣，不是成熟民主社會應該有的，「台灣社會還是這樣，信心，有很多困難，但要相信台灣會越來越好，信仰變成力量，要堅持。」

「不客氣問民進黨，我哪一件對不起台灣？」柯文哲說，只是不需要逞口舌之快，平常他常常亂講話，但是在對兩岸關係都是照稿念，因為這不是開玩笑用的，執政者要把人民福祉當第一順位。

網友紛紛留言，「阿北絕對值得我們景仰與愛戴」、「最欣賞的政治家」、「這次柯文哲完全沒閃躲，而且很嚴肅的講完回答」、「阿北真的很誠實，從不掩飾問題，智者才肯面對真問題」、「讚！小國就只要有智慧的人，而不是只會嗆聲的一張嘴」、「語重心長」。

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