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職場上「外貌協會」真的存在！連外表都不打理就別想找到工作

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▲▼面試。（示意圖，圖／CFP）

▲職場上事事不順利，可能是「外表」惹的禍！（示意圖，圖／CFP）

文／《30歲後，你會站在哪裡？》

外在不及格，就別想找到工作

《就業服務法》明訂雇主不能用外表為理由歧視員工，說穿了，這只是做不到的口號罷了，不要真的相信職場上會因為這個法條就人人平等，「外貌協會」才是你必須面對的事實。

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我曾經跟一位人資長聊天，他提到他們公司決定要不要錄取求職者，第一個判斷基準就是體重。因為體型過度肥胖，代表當事人無法克制自己的欲望，總是會一再為自己找藉口，這種性格的人意志不堅定又沒辦法自律，在工作上的效率和表現通常不會太好。

我問他這樣做是否有歧視的疑慮，他只說：「寧可錯殺一千，也沒有任何一家公司願意承擔整體形象被破壞，以及營運不順利的風險。」

▲▼胖,宅男,肥胖,懊悔,減肥。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲「體型」有時也會影響職位的升遷。（圖／免費圖庫pakutaso）

我也觀察到很多人會穿短褲、涼鞋去面試，還沒被錄取，就好像把公司當成自己的家一樣。如果是在家當SOHO族，穿睡衣、睡褲也沒關係；假如場景換成面試的會議室，這種隨便的穿著只會讓主管覺得你根本不尊重這份工作，當你起身離開的下一秒，履歷表就會直接被丟進垃圾桶。

這些年輕人認為穿正式服裝是過時的觀念，只注重外表太膚淺，現在講求做自己，而且只要有能力哪怕找不到工作；但主管不是看著你長大的父母，或是身邊的死黨，他們不可能知道你究竟多聰明、擁有多少豐富的經驗，他們必須憑藉著一份履歷表和面談決定你的去留，你要是連打理門面這種膚淺的事都做不到，主管也不相信你會有深度到哪去。

可憐的是，這些人依然沒發現自己跟現況脫節，只能一邊活在自己的世界裡，一邊埋怨房租要繳、工作難找，到了30歲，還是跟以前一樣完全沒有長進。

事事不順利，都是「樣子」惹的禍

根據市場調查，有將近三成的上班族因為外表遭受到不平等待遇，其中有一半的人選擇轉跳到別的部門或乾脆離職。這種結果也顯示，外在條件足以影響你在職場上的發展，究竟是一切順利或是屢屢受挫。

▲▼ 求職,招聘,上班族,面試,年輕人,新鮮人。（圖／視覺中國）

▲求職面試時，「門面」可能會影響錄取機會。（圖／視覺中國）

我朋友的女兒也在職場上受到不平等待遇，她留著一頭俐落短髮，穿著比較偏中性，通常都是牛仔褲配帆布鞋；和她同期的同事長相甜美，每天都是裙子加上娃娃鞋。

只要出公差或幫忙搬東西，主管一定都叫我朋友的女兒協助，就算搬得滿頭大汗也不會有人理睬；反觀另一位同事，從來不用做粗重的工作，主管外出拜訪客戶，也都帶她去坐在一旁寫會議紀錄，每天輕鬆愉快的準時上下班，朋友的女兒就算氣到不行也無可奈何。

▲▼近日有網友盤點「小資上班族辛酸事Top5」，你中了幾項？（圖／翻攝自pakutaso.com，下同）

▲「外在」條件很重要。（圖／翻攝自pakutaso.com）

這種案例真的多到數都數不清，只是很多人還是學不乖，總認為不是自己的問題，是主管勢利眼、太偏心，這種公司將來一定沒前途，於是一年換過24個老闆後，還是只能窩在家當啃老族。

電影《穿著PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada）中，女主角剛開始去上班時，土氣的妝扮根本讓同事懶得多瞧幾眼，經過改造外在條件後，才引起大家的注意，並讓其他人了解她的工作能力。

外在不光是指天生的長相，像穿著、氣質、談吐，這些後天可以改變的條件也包含在內。

我認識一位年紀三十出頭的行銷專員，她主導了不少大型案件，也拿出很好的成果，卻始終與管理職無緣。她想不透為何自己績效這麼好，卻還是只能當資深專員，於是忍不住向主管詢問。

▲工作，職涯，升遷，上班族。（圖／CFP）

▲好的外在形象，有助平步青雲。（圖／CFP）

一問之下才知道，原來是自己的「形象問題」。她總是在辦公室跟同事大聲嬉笑，向客戶提案時身上穿的是休閒服，頭上還有幾撮挑染的金黃色頭髮。上頭認為她沒有「主管的樣子」，於是這種潛在的「玻璃天花板效應」（Glass Ceiling Effect），擋住了她的升官之路。

很多人在20歲的時候用20歲的方式生活，到了30歲還是不改行事作風，以為這樣也可以安心過日子。我問他們為什麼不嘗試改變自己的外在樣貌，他們竟然瀟灑的認為沒有必要，相信總有一天，會遇見重視內在大於外表的好主管。

乍聽之下似乎很有道裡，實際上只是為了讓自己逃避現實的好聽話。我相信世界上一定有這種好主管，但在可遇不可求的情況下，你就只能漫無目的窩在家裡，到了四、五十歲後，才發現自己竟成了一無是處的窩囊廢。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／大是文化）

▲《30歲後，你會站在哪裡？》（圖／翻攝自Facebook／大是文化）

★本文經大是文化出版授權，摘錄自狄驤《30歲後，你會站在哪裡？》一書

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關鍵字：外貌協會,《30歲後，你會站在哪裡？》,大是文化

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