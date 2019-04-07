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大陸最大金屬建材廠崇佑　南向佈局發威營運看旺

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▲崇佑主打產品之一「吊頂龍骨」，常見於天花板鋼架結構，與全球第三大及歐洲最大礦棉板廠德國OWA集團為長期合作夥伴。（圖／翻攝自崇佑官網）

▲崇佑主打產品之一「吊頂龍骨」，常見於天花板鋼架結構，與全球第三大及歐洲最大礦棉板廠德國OWA集團為長期合作夥伴。（圖／翻攝自崇佑官網）

記者林淑慧／台北報導

名列大陸最大金屬建材廠的崇佑公司表示，今年起南向開拓台灣、印度、澳洲、越南等地區銷售布局，且不排除透過異業結盟合作模式，進入其他地區市場，法人看好其營運表現可望更上層樓。

成立於2009年的崇佑公司，資本額為2.4億元，為國際級高階金屬建材品牌領導廠商。崇佑主打產品之一「吊頂龍骨」，常見於天花板鋼架結構，與全球第三大及歐洲最大礦棉板廠德國OWA集團為長期合作夥伴。

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其他兩大主力產品「金屬天花板」與「金屬隔間牆體」，為高階金屬建材超級新星，具有外觀可塑性高、環保及經久耐用等特性，已廣泛應用於大陸的醫療、生物製藥、公共建設與航空科技等知名建案。

崇佑主管表示，集團採取優化產品銷售結構、研發新款金屬建材產品以提升產品平均單價、以及擴大台灣、東南亞市場業務接單等三箭齊發營運策略，隨著全球掀起一波科技生產基地由中國製造向印度、澳洲、東南亞發展的轉移潮，目前中國、歐洲、其他地區營收比重分別為38％、40％與22％。

展望後市，崇佑表示，年起集團市場拓展重心仍深耕歐美、南向開拓台灣、印度、澳洲、越南等地區銷售布局，可望爭取到更多非大陸地區電子業擴廠訂單與其他案源接單契機；另外，董事會已決議通過2018年擬配發每股0.5元現金股利，股利配發率達83％水準。

ET快訊
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關鍵字：崇佑,建材

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