蘋果西打製造商大飲疑掏空　不動產案交易關係人代表竟為大飲發言人

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司今（3）日八時召開記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲公司被會計師出具「無法表示意見之查核報告」，大飲公司今（3）日表示，因會計師對不動產交易之評價是否合理有疑慮，但翻開財報赫然發現，該交易案對象為國信食品，代表人竟是大飲公司發言人楊克鳳，預付款1.55億元又轉為資金貸與，遭外界質疑掏空公司。

大飲公司因會計師對其財報出具無法表示意見，昨日傍晚五點在證交所開重大訊息記者會說明，但公司方僅表示「將再與會計師協調」、「將再發佈重大訊息公告」，證交所認為說明不清，罕見要求大飲8日停止股票買賣，並須於今早八點重新召開記者會說明。

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大飲公司代理發言人洪松輝雖然表示大飲營運狀況健全完整，強調不會下市，但外界要求其對三筆不動產交易案的交易對象、預付款及資金貸與細節進行說明，大飲仍然說不清楚，一再表示「依據律師與會計師意見，將於一個月內再向投資大眾提出完整報告」。

翻開大飲財報，大飲購買台南、高雄的不動產，已於今年3月過戶，但新店的不動產交易取消後，其土地預付款1.55億元卻轉為資金貸與，而此筆交易關係人為國信食品，國信食品為大飲之監察人，而國信的代表人則是大飲發言人楊克鳳，該筆資金由關係人以每月40萬元、分32年償還，遭外界質疑掏空。

大飲去年與國信食品、旭順食品分別交易新店、高雄及台南之三筆不動產，經查經濟部商業司的公司登記網站，赫然發現國信食品名列大飲公司之監察人，其董事鍾素蛾除為旭順董事，亦曾擔任過大飲公司董事，另名董事孫幼英還曾擔任大飲總經理。

依據財報，大飲公司去年營收達5.94億元，毛利率由前年的10.54%大幅衰退至5.94%，稅後虧損達6239.5萬元，每股稅後純益（EPS）虧損1.1元，為營運八年來首見虧損，但會計師卻出具「無法表示意見」的查核報告。

大飲財報無會計師背書，主要是大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。