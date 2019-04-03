蘋果西打製造商財報難產　大飲：委請公正第三方出具評估意見

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司今（3）日八時召開記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲公司今（3）日八時重新召開重大訊息記者會，說明財報難產原因，為會計師針對關於不動產之評價是否合理，已委請專業公正第三方再行出具評估意見，強調公司營運並無問題，也對發出重大訊息向投資大眾致歉。

大飲公司因會計師對其財報出具無法表示意見，昨日傍晚五點在證交所開重大訊息記者會說明，但公司方僅表示「將再與會計師協調」、「將再發佈重大訊息公告」，證交所認為說明不清，罕見要求大飲8日停止股票買賣，並須於今早八點重新召開記者會說明。

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依據財報，大飲公司去年營收達5.94億元，毛利率由前年的10.54%大幅衰退至5.94%，稅後虧損達6239.5萬元，每股稅後純益（EPS）虧損1.1元，為營運八年來首見虧損，但會計師卻出具「無法表示意見」的查核報告。

大飲財報無會計師背書，主要是大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。