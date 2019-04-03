蘋果西打母公司大飲恐下市？法人：資金流動異常

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司今（3）日八時召開記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲公司，因去年度財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」，被證交所公告將在8日停牌；對此，法人表示，依據財報，大飲近年來因三筆不動產交易資金流動異常，今年又對關係人旭順食品新增貸與金額，啟人疑竇。

法人表示，依據大飲財報，近一年來資金流動異常，包括去年三筆不動產的交易引發外界疑慮，其貸與金額占其資金比重已超過五成，今年又對不動產交易關係人旭順食品再新增貸與金額，引發外界疑慮。

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依據大飲公司財報，去年每股虧損1.1元，但大飲1日公告會計師出具「無法表示意見之查核報告」，因財報無會計師認可，恐面臨被證交所要求停牌的問題，昨日台股開盤其股價應聲大跌逾5%，並一路摜破跌停，終場以每股9.72元作收，跌幅高達10%，引發市場嘩然。

法人指出，依據大飲財報，雖不致有馬上下市的危機，但面對外界諸多疑問，提醒投資人仍須謹慎以對。

依據財報，大飲公司去年營收達5.94億元，毛利率由前年的10.54%大幅衰退至5.94%，稅後虧損達6239.5萬元，每股稅後純益（EPS）虧損1.1元，為營運八年來首見虧損，但會計師卻出具「無法表示意見」的查核報告。