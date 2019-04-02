首例！蘋果西打製造商「跳針」說不清楚　證交所：8日停止股票買賣

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司今(2)日下午五點將召開記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司，因會計師對其財報出具無法表示意見，今（2）日傍晚五點在證交所開重大訊息記者會說明，但公司方僅表示「將再與會計師協調」、「將再發佈重大訊息公告」，證交所認為說明不清，罕見要求大飲8日停止股票買賣，並須於明早八點重新召開記者會說明。

依據大飲公司財報，去年每股虧損1.1元，但大飲昨（1）日公告會計師出具「無法表示意見之查核報告」，因財報無會計師認可，恐面臨被證交所要求停牌的問題，今日台股開盤其股價應聲大跌逾5%，並一路摜破跌停，終場以每股9.72元作收，跌幅高達10%，引發市場嘩然。

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依據證交所營業細則第50條第5款，上市公司公告並申報之財務報告，「經其簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告，或出具否定結論或無法作成結論之核閱報告者」，將依證交法第147條規定停止其買賣，並報請主管機關備查。

證交所對大飲今做出8日股票停止買賣，何時能恢復買賣，須視大飲何時出具經會計師簽證之財務查核報告；依據規定，予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，將面臨下市危機。

大飲公司今日傍晚召開重大訊息記者會時，代理發言人洪松輝表示，因內部評估取消台南市及高雄市之不動產買賣案，大飲現正與關係人協調，解除契約後違約金後續責任歸屬，因此被會計師出具「無法表示意見之查核報告」。

在場媒體追問會計師如何處理其財報，以及取消不動產買賣案之損失，洪松輝表示「將再與會計師協調」、「將再發佈重大訊息公告」，引發在場媒體砲轟「說不清楚、失去開記者會的意義」，氣氛一度緊張，證交所也罕見地一度中斷記者會，要求公司方出面，最後決定請大飲明早八點重開記者會說明。

