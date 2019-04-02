謝世謙掌華航穩舵　盤中股價翻紅上演慶祝行情

▲中華航空新任董事長將由謝世謙接任，華航今（2）日盤中股價翻紅，上演慶祝行情。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

中華航空高層人事大搬風。中華航空事業發展基金會昨（1）日晚間召開董事會，通過由華航總經理謝世謙接任董事長，產官學界對這位出身基層、航空資歷近四十年的老將頗為看好，也激勵市場投資信心，華航今（2）日盤中股價翻紅，最高來到每股9.85元，上演慶祝行情。

法人表示，受惠美國原油庫存與產量持續攀升，引發供給過剩疑慮，國際油價從去年第四季起回落，讓航運股如華航、長榮航空的獲利有了想像空間，成為市場佈局重點。

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法人表示，本周進入清明連假，加上日韓櫻花季即將登場，可望帶動出國春遊人潮，有助於華航客運表現。依據財報，華航前二月營收267.12億元，年增3.51%。

▲中華航空自‪3月30日起開闢日本名古屋貨運航點，採B747-400F全貨機飛航，每週兩班。（圖／華航提供）

在貨運方面，華航自‪3月30日起開闢日本名古屋貨運航點，採B747-400F全貨機飛航，每週兩班(四、六)，新航線從台北飛往洛杉磯、舊金山，回程串飛名古屋返台之模式營運，不僅提升航網營運彈性，更為貨運飛航版圖擴張再下一城，預估今年航空貨運仍將有雙位數成長。

不過，法人也提醒，受到機師罷工事件影響，華航日前公告因罷工而每年增加的支出達1.9億元，加上三月為客運淡季，華航今年第一季財報表現恐將不如預期。