魏應充臉書PO文為「拔那根魚刺」　預告明天從越南油說起

▲最新網紅企業家魏應充（圖右）今天在臉書上表示，其臉書開張目的不在洗白形象，而是要拔除自己喉嚨上的那根魚刺，能像大家一樣正常說話。（圖／翻攝自魏應充臉書）

財經中心／台北報導

網紅企業家、前味全董事長魏應充今（2）日親自在臉書PO文預告，這五年半來社會誤解共生，從即日起要上十二道「大菜」，明天會從「越南油」事件開始說起，還強調其臉書開張目的不在洗白形象，而是要拔除自己喉嚨上的那根魚刺，能像大家一樣正常說話。

味全前董事長魏應充前年因油品案入獄服刑二年，其弟、頂新集團董事長魏應行昨天也出面喊冤表示，該案從頭到尾是調合油，根本不是橄欖油，而北市府衛生局做過多次抽驗，從未開出一張罰單，一切合法，卻遭此對待，「冤嗎？ 沒有人要聽啊，姓魏的悲哀！」

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魏應充今天表示，其臉書開張目的不在宣傳企業形象，不在招來拍手擊掌部隊，更不是外界宣稱的洗白形象，還說：「要洗形象，油連提都不能提，提到油，刺激台灣社會敏感神經，刺蝟毒蛇怒獅猛虎全部出籠，豈不是自討苦吃？」

「我大可整天賣農產品、組棒球隊，繼續照過往如常佈施，各方佳評如潮，每天充滿正能量，各方圓滿。」魏應充寫道，但他在意的是事實真相，五年半來他透過各種方式解釋，整個社會不聽不理不看。

「人格名譽被釘上十字架的人，喉嚨像被卡住魚刺，想說卻怎麼都說不出話來。」魏應充指出，之前貼文已經澄清不少事實，雖然信者恆信，不信者恆不信，至少願意聽的人變多了。網紅企業家不為名利，只為了把喉嚨那根魚刺拔除，只想跟大家一樣可以正常說話。